Taggia, 25 Aprile: il programma per l’81° Anniversario della Liberazione

Il Comune di Taggia, insieme alla Sezione locale dell’ANPI di Arma, Taggia e Valle Argentina, celebra l’81° Anniversario della Festa della Liberazione con una cerimonia in programma sabato 25 aprile 2026.

La mattinata prenderà il via alle ore 9:30 con il raduno sul sagrato della Basilica della Madonna Miracolosa. Alle 10:00 sarà celebrata la Santa Messa, a cui seguirà la formazione del corteo accompagnato dalla Banda “Pasquale Anfossi”, che procederà alla deposizione di corone d’alloro presso i monumenti commemorativi cittadini.

La cerimonia proseguirà poi con gli interventi istituzionali presso il monumento di via Ottimo Anfossi. Sono previsti i saluti del presidente della sezione ANPI, Silvio Cermelli, del sindaco di Taggia Mario Conio e dei rappresentanti dei Consigli Comunali dei Ragazzi e delle Ragazze.

L’orazione ufficiale sarà affidata al giornalista e scrittore Daniele La Corte, mentre la celebrazione sarà accompagnata dalle esibizioni del coro “Mille voci, una voce”, a rendere ancora più significativo il momento di commemorazione.