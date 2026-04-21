Triora, sabato 25 aprile torna il Ghost Tour nel Paese delle Streghe

La stagione 2026 di Autunnonero entra nel vivo sabato 25 aprile con il ritorno del Ghost Tour Triora, l’esperienza narrativa immersiva in notturna dedicata ai misteri del celebre Paese delle Streghe. Il progetto è realizzato con il patrocinio del Comune di Triora e in collaborazione con il Museo Civico.

Il Ghost Tour Triora accompagna il pubblico tra le strette vie del centro storico in un viaggio notturno tra miti e leggende, conoscenze perdute, tradizioni popolari e ricordi del più celebre processo dell’Inquisizione mai avvenuto in Italia, quello che nel 1587 segnò profondamente la storia del borgo. Le storie raccontate durante il tour non nascono da fantasia o invenzione, ma da ricerche storiche e folkloriche.

Condotto dagli Storyteller di Autunnonero, il Ghost Tour Triora non è uno spettacolo teatrale, ma un’esperienza narrativa immersiva, costruita attraverso il racconto orale e un rapporto emozionale con i luoghi. La partenza è alle 22:00 davanti ai portici all’inizio del centro storico, e la durata è di circa 1 ora e 45 minuti. I biglietti sono prenotabili online.

“Con il Ghost Tour Triora continuiamo a lavorare su un format che unisce ricerca storica, racconto orale e valorizzazione dei luoghi”, spiega Andrea Scibilia, fondatore e direttore creativo di Autunnonero. “Quello che proponiamo non è una semplice visita, ma un modo per rivivere il passato di Triora attraverso le paure, le credenze e le memorie più profonde di chi l’abitava”.

Tra le novità della stagione c’è anche il Ghost Tour privato, una nuova formula che permette di vivere l’esperienza in esclusiva con il proprio gruppo. Un’opportunità pensata per eventi, compleanni o attività di team building, con possibilità di personalizzare la serata insieme ad Autunnonero.

Dopo il 25 aprile, il Ghost Tour Triora proseguirà con altre due date primaverili il 30 maggio e il 20 giugno.

Date Ghost Tour Triora, primavera 2026

(partenza ore 22:00 all’inizio del centro storico, durata circa 1h45)

25 april

30 maggi

20 giugno

La prenotazione è obbligatoria