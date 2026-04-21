Sanità in Liguria, a Imperia il dibattito sul futuro della riforma

Il futuro del sistema sanitario regionale al centro di un importante confronto. Giovedì 23 aprile 2026, dalle ore 09.30 alle 13.00, la splendida cornice della Biblioteca Civica “Leonardo Lagorio” (Piazza E. De Amicis 7, Imperia) ospiterà l’evento dal titolo: "Riforma della Sanità Ligure: Dibattito sul futuro di un cambiamento epocale".

L’iniziativa, organizzata dalla CISL FP Liguria, per voce del Segretario Generale Gabriele Bertocchi, si propone come un momento cruciale di analisi e dialogo tra il sindacato, i vertici della Regione Liguria, della Provincia di Imperia, e le direzioni sanitarie, per fare il punto sulle trasformazioni in atto e sulle sfide che attendono il comparto nei prossimi mesi e anni.

All'incontro prenderanno parte i principali decisori politici e tecnici del territorio:

Gabriele Bertocchi, Segretario Generale CISL FP Liguria;

On. Dott. Claudio Scajola, Presidente della Provincia e Sindaco di Imperia;

Dott. Marco Bucci, Presidente della Regione Liguria;

Dott. Massimo Nicolò, Assessore alla Sanità, Politiche Socio Sanitarie e Sociali, Terzo Settore della Regione Liguria;

Dott. Paolo Bordon, Direttore Generale Area Salute e Servizi Sociali della Regione Liguria;

Dott. Marco Damonte Prioli, Direttore Generale ATS Liguria;

Dott. Guido Filippi, Staff Centrale de "Il Secolo XIX", nel ruolo di moderatore.

"Siamo di fronte a un cambiamento radicale della sanità ligure," spiega Gabriele Bertocchi, segretario generale Cisl FP Liguria. "Questo dibattito nasce dalla necessità di garantire che la riforma non sia solo un passaggio burocratico, ma un'evoluzione reale capace di rispondere ai bisogni dei cittadini e di valorizzare le professionalità che operano nel settore. La Cisl Fp monitorerà ogni fase della riforma, pronta a sostenere soluzioni efficaci, ma altrettanto decisa a contrastare visioni che non mettano al centro il benessere dei lavoratori e dei pazienti"