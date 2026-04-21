Venerdì prossimo Sanremo inaugura la Casa della Comunità al Palasalute: servizi integrati e più vicini ai cittadini

Sanremo si prepara a compiere un importante passo avanti nella sanità territoriale con l’inaugurazione della Casa della Comunità, il nuovo punto di riferimento per l’assistenza sanitaria locale. L’appuntamento è fissato per il 24 aprile alle 13 presso il Palasalute di via San Francesco, struttura destinata a diventare un fulcro per cittadini e operatori del settore. La Casa della Comunità rappresenta un modello organizzativo innovativo promosso a livello nazionale anche nell’ambito del PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza), che prevede la diffusione capillare di queste strutture per rafforzare la medicina di prossimità. L’obiettivo è chiaro: integrare servizi sanitari e socio-sanitari in un unico luogo, migliorando l’accessibilità, la continuità delle cure e la presa in carico dei pazienti.

Durante l’evento inaugurale sarà possibile conoscere da vicino gli spazi e i servizi offerti. “Un’occasione per presentare concretamente alla cittadinanza un nuovo modo di intendere l’assistenza sanitaria, più vicino ai bisogni reali delle persone”. Nel frattempo, è già operativa una delle principali novità legate alla struttura: il trasferimento del servizio di distribuzione diretta di farmaci e presidi sanitari, comunicato da Asl1 Imperiese. Dal 13 aprile, infatti, l’attività è stata spostata dall’ambulatorio di via Fiume ai nuovi locali del Palasalute. Nel dettaglio, il ritiro dei farmaci è disponibile dal lunedì al venerdì, dalle 9.30 alle 13, mentre la distribuzione dei presidi sanitari avviene il martedì e il giovedì, nella stessa fascia oraria. Una riorganizzazione che punta a offrire ambienti più moderni e funzionali, migliorando l’esperienza dell’utenza.

Fondamentale anche il completamento, avvenuto a marzo, del parcheggio multipiano di via San Francesco, con 149 posti auto. Un’infrastruttura strategica che contribuisce a rendere l’area più accessibile e a sostenere l’afflusso quotidiano di utenti e operatori. Il Palasalute si configura così come un polo sanitario integrato, progettato per concentrare in un’unica sede ambulatori specialistici, servizi di prenotazione (CUP), attività di prevenzione e assistenza territoriale. “L’obiettivo è ridurre i tempi di attesa e semplificare i percorsi di cura”, rendendo i servizi più facilmente fruibili, soprattutto per anziani e persone con difficoltà di mobilità.

Con l’apertura ufficiale e l’avvio progressivo dei servizi, la struttura si candida a diventare un punto di riferimento non solo per Sanremo, ma per l’intero comprensorio, rafforzando l’offerta sanitaria locale in sinergia tra Asl1 Imperiese e Comune.