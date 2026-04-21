Ospedaletti, il Consiglio comunale torna in aula il 27 aprile: confermati data, orario e ordine del giorno rinviato

Il Consiglio comunale di Ospedaletti torna ufficialmente in calendario. Dopo il rinvio della seduta prevista giovedì 16 aprile, l’amministrazione ha riprogrammato l’assemblea per lunedì 27 aprile alle ore 19, nella sala consiliare di via XX Settembre 34, confermando il medesimo ordine del giorno già fissato per la precedente convocazione.

Si tratta di una nuova convocazione attesa dopo quanto avvenuto nei giorni scorsi, quando la seduta era stata sospesa a seguito delle contestazioni sollevate in aula sulla mancata trasmissione della documentazione relativa ai punti in discussione. Una situazione che aveva portato il sindaco Daniele Cimiotti a prendere atto del problema e a rinviare i lavori consiliari.

Ora il percorso riparte con gli stessi cinque argomenti già inseriti nella convocazione originaria, tutti di rilievo per l’attività amministrativa del Comune. Al primo punto figura la ratifica della variazione di bilancio assunta in via d’urgenza con deliberazione di Giunta n. 46 del 26 marzo 2026, passaggio tecnico necessario per la conferma in sede consiliare del provvedimento adottato dall’esecutivo.

Tra i temi più rilevanti ci sarà poi l’approvazione del rendiconto della gestione finanziaria 2025, documento centrale per la verifica dei conti dell’ente e per la fotografia economico-finanziaria dell’ultimo esercizio.

In programma anche la variazione n. 3 al bilancio di previsione 2026/2028, con aggiornamenti sulle poste economiche del triennio, e uno dei punti politicamente più significativi della seduta: gli indirizzi per l’esternalizzazione del servizio di nido comunale, tema destinato ad aprire il confronto sull’organizzazione futura dei servizi educativi cittadini.

Chiude l’ordine del giorno l’esame e approvazione del regolamento di polizia rurale, provvedimento volto a disciplinare attività e tutela del territorio agricolo e delle aree extraurbane.