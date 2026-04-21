Ventimiglia ripropone l'iniziativa 'Adotta un'aiuola': pubblicato l'avviso pubblico per la ricerca di sponsor

Ventimiglia ripropone l'iniziativa 'Adotta un'aiuola' che consente a imprese, operatori economici, associazioni e fondazioni di contribuire, a proprie spese, alla sistemazione e manutenzione di aiuole, rotatorie e spazi verdi cittadini, ottenendo in cambio un ritorno di immagine attraverso l’installazione di cartelli informativi dove apparirà il nome dell’associazione che ha aderito al progetto.

È stato, infatti, pubblicato sul sito del Comune un avviso pubblico finalizzato alla ricerca di soggetti interessati a sponsorizzare interventi di manutenzione e riqualificazione delle aree verdi comunali, nell’ambito di un più ampio percorso di valorizzazione e cura del verde urbano.

Gli interventi potranno riguardare, tra le altre attività, la pulizia e manutenzione del verde, lo sfalcio dell’erba, le potature, la messa a dimora di nuove essenze vegetali, la sistemazione del terreno e l’installazione di elementi ornamentali compatibili con il contesto urbano. Si potrà partecipare al bando entro il 17 maggio 2026.