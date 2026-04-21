ARTE Imperia e Formedil: accordo per manutenzioni. Consegnate 15 borse di studio per un ammontare complessivo di 1.500 euro

È stata ufficialmente confermata la collaborazione tra FORMEDIL Imperia e ARTE Imperia, finalizzata alla realizzazione di interventi di piccola manutenzione e riqualificazione negli edifici di edilizia residenziale pubblica della provincia di Imperia. L’accordo prevede il coinvolgimento diretto di docenti e allievi in contesti formativi e laboratoriali, con l’obiettivo di coniugare apprendimento pratico e utilità sociale. Un esempio concreto è rappresentato dagli interventi realizzati dagli studenti nell’immobile di via Pirinoli e nell’ambito del progetto Urban Garden.

Accanto alla collaborazione operativa, ARTE Imperia ha voluto lanciare un segnale tangibile ai giovani, assegnando 15 borse di studio per un totale di 1.500 euro, sotto forma di buoni per l’acquisto di materiale utile al percorso formativo e professionale. “Questo accordo rafforza il legame tra formazione e lavoro e mette al centro i giovani e le competenze necessarie per affrontare le sfide future”, ha dichiarato Grazia Ricca. “Le borse di studio rappresentano un aiuto concreto e un incentivo a investire nel proprio percorso professionale”. Sulla stessa linea Andrea Veneziano: “Vogliamo creare opportunità reali sostenendo la crescita di competenze qualificate e contribuendo allo sviluppo del territorio”.

L’iniziativa si inserisce in una strategia più ampia di ARTE Imperia orientata a promuovere innovazione, formazione continua e valorizzazione del capitale umano, elementi considerati chiave per uno sviluppo sostenibile e inclusivo del territorio.