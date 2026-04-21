Una delegazione del consiglio comunale dei ragazzi e delle ragazze di Sanremo alla riunione provinciale a Taggia

Una delegazione del consiglio comunale dei ragazzi e delle ragazze di Sanremo ha partecipato oggi, in comune a Taggia, alla riunione con i colleghi delle altre realtà simili presenti in provincia.

Per il consiglio comunale dei ragazzi e delle ragazze di Sanremo hanno partecipato il sindaco Noah Colace, il vicesindaco Mia Bolognesi e il presidente del consiglio Anisa Cani. Ad accompagnarli, il vicesindaco Fulvio Fellegara, l’assistente sociale Alessia Mari e le insegnanti.

“Un momento di analisi e confronto, durante il quale i rappresentanti dei vari consigli hanno esposto il lavoro portato avanti in questi mesi e le risultanze di un incontro regionale svolto a Genova – dichiara il vicesindaco Fulvio Fellegara – La delegazione di Sanremo, in particolare, ha illustrato le proprie idee su aree verdi e spazi sportivi da realizzare nei luoghi pubblici della città. Una nuova iniziativa che testimonia quindi l’impegno con cui i ragazzi stanno affrontando questo ruolo, vivendo un’esperienza molto importante che darà la possibilità di avanzare proposte e di conoscere il funzionamento della macchina comunale”.