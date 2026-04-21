Riva Ligure, nuova panchina accessibile sul lungomare: affidati i lavori per oltre 93mila euro

A Riva Ligure prende forma un nuovo intervento dedicato al turismo accessibile. Il Comune ha infatti approvato l’affidamento per la realizzazione e fornitura di un muretto/panchina accessibile lungo la passeggiata di Viale Martiri, nell’ambito del progetto VI_VA_RI_VA. Il provvedimento, firmato il 9 aprile scorso, prevede un investimento complessivo di 93.818 euro (IVA inclusa), finanziato attraverso risorse del Fondo Strategico Regionale. I lavori sono stati affidati alla società Cantiere Tri Plok S.r.l. tramite procedura diretta, come previsto dal nuovo codice degli appalti.

L’intervento nasce anche dal confronto con la cittadinanza. In precedenza, infatti, era stata presentata una raccolta firme per mantenere la storica seduta fronte mare. Tuttavia, per motivi di sicurezza legati al rischio di caduta dall’alto, non è stato possibile conservare la struttura originaria. L’amministrazione ha quindi scelto una soluzione condivisa: “realizzare un nuovo muretto/panchina accessibile, con un disegno simile al precedente, ma posizionato in sicurezza a monte della ringhiera”. Il progetto si inserisce in un più ampio programma volto a migliorare l’accessibilità e l’inclusività degli spazi turistici, finanziato anche attraverso fondi nazionali e regionali dedicati.

Tra gli elementi previsti figurano moduli lineari, curvi e terminali per la seduta, oltre a strutture di fissaggio e trasporto, per un valore complessivo dei materiali pari a 76.900 euro, a cui si aggiunge l’IVA al 22%. L’aggiudicazione diventerà definitiva solo dopo la verifica dei requisiti dell’azienda incaricata, ma rappresenta già un passo concreto verso una riqualificazione urbana attenta alle esigenze di tutti, residenti e visitatori.