È morto Papa Francesco: il mondo piange il pontefice della misericordia

Il mondo intero è in lutto: Papa Francesco è morto oggi all’età di 88 anni. Il pontefice, il cui nome di battesimo era Jorge Mario Bergoglio, si è spento serenamente nella residenza di Casa Santa Marta, dove risiedeva sin dall’inizio del suo pontificato.

Il decesso è avvenuto intorno alle 7.35 del mattino. La Sala Stampa vaticana ha confermato la notizia con un comunicato ufficiale diffuso poco dopo:"Con profondo dolore la Santa Sede annuncia il ritorno alla Casa del Padre di Sua Santità Papa Francesco. Fino all’ultimo ha testimoniato la fede, la speranza e la carità, rimanendo vicino ai più fragili, ai poveri, agli ultimi". Queste le parole con cui il cardinale Kevin Joseph Farrell ha annunciato la morte del Santo Padre.

Eletto il 13 marzo 2013, Papa Francesco è stato il primo pontefice proveniente dal continente americano, il primo gesuita, e il primo a scegliere il nome del Poverello d’Assisi, patrono d'Italia. Il suo pontificato è stato segnato da un forte impegno per la pace, l’ambiente, il dialogo interreligioso e la lotta contro la povertà e gli abusi nella Chiesa.

Ha promosso una Chiesa "in uscita", vicina alla gente e meno centrata sul potere. Ha parlato il linguaggio della compassione, preferendo gesti semplici e parole dirette, spesso lontane dal protocollo. “Chi sono io per giudicare?”, la sua frase rimasta celebre, ha segnato un cambio di tono e di apertura verso comunità da sempre ai margini.

Leader religiosi, politici e cittadini comuni stanno esprimendo cordoglio e ammirazione per un uomo che ha saputo toccare il cuore di credenti e non. Il presidente argentino ha dichiarato: “L’Argentina ha perso un figlio, il mondo ha perso una guida morale”. Ma anche la Liguria piange la scomparsa di Francesco: la madre infatti era di origini nostrane, mentre il padre salpò alla volta di Buenos Aires proprio da Genova, per raggiungere la terra che avrebbe dato i natali a Bergoglio. Nel corso del suo pontificato Bergoglio visitò Genova nel 2017, incontrando la comunità.

E la Liguria coincide anche con una delle sue ultime apparizioni in televisione, con il video messaggio mandato in onda durante la settantacinquesima edizione del Festival di Sanremo.