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Attualità | 21 aprile 2026, 11:53

Sanremo, tapis roulant in stazione: mesi senza guasti ma ora uno è fermo, attesa per il ripristino rapido (Foto)

Dopo l’inaugurazione e il lungo periodo di piena efficienza, i viaggiatori segnalano il primo stop

Sanremo, tapis roulant in stazione: mesi senza guasti ma ora uno è fermo, attesa per il ripristino rapido (Foto)

Nei mesi scorsi si è svolta l’inaugurazione dei nuovi tapis roulant alla stazione ferroviaria di Sanremo. Un lavoro molto importante che sta garantendo la funzionalità del trasporto ai passeggeri che, dall’ingresso dello scalo ferroviario, devono fare circa 400 metri per arrivare ai binari e, ovviamente, anche il percorso contrario.

Sono stati mesi in cui, fortunatamente, non si sono registrati guasti ai tapis roulant ed i viaggiatori hanno sicuramente apprezzato, conoscendo la situazione precedente.

Gli stessi viaggiatori, però, segnalano anche i problemi all’interno dello scalo matuziano dove, da ieri uno dei tappeti è fermo. Ci si augura che si tratti di un guasto momentaneo e che possa tornare in funzione al più presto.

Carlo Alessi

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