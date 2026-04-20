Sanità di prossimità, grande partecipazione agli open day di ASL 1 Imperiese nelle Case della Comunità

È stato un primo fine settimana di grande partecipazione quello dedicato alla salute di prossimità promosso da ASL 1 Imperiese, con numeri che confermano il forte interesse dei cittadini verso un modello sanitario sempre più vicino al territorio.

Tra sabato 18 e domenica 19 aprile, infatti, sono stati 622 gli accessi registrati nelle strutture dell’Asl 1, nell’ambito degli open day organizzati nelle Case della Comunità, dove sono state offerte visite e prestazioni gratuite ad accesso diretto. Le aperture straordinarie si sono rivelate non solo un’importante occasione di prevenzione e cura, ma anche un momento di informazione e orientamento per i cittadini, che hanno potuto conoscere più da vicino i servizi sanitari territoriali e le opportunità offerte da queste strutture.

L’iniziativa rientra nel più ampio percorso di rafforzamento della sanità territoriale, con l’obiettivo di rendere le Case della Comunità un punto di riferimento stabile per la popolazione, sia per la gestione dei bisogni di salute più comuni sia per attività di prevenzione.