Giornata Mondiale del Cuore, screening gratuiti e prevenzione cardiovascolare nelle Case della Comunità di Asl1

In occasione della Giornata Mondiale del Cuore e della Settimana per la prevenzione del rischio cardiovascolare, le Case della Comunità del territorio di Asl1 aprono le porte ai cittadini con una serie di incontri gratuiti dedicati alla salute e al monitoraggio dei parametri cardiaci.

L'iniziativa regionale, coordinata dall'Azienda Tutela della Salute Liguria (ATSL), si traduce nell'Imperiese in tre giornate di sensibilizzazione sul campo. L'obiettivo è consentire agli utenti di eseguire controlli di base, valutare il proprio profilo di rischio cardiovascolare e conoscere da vicino i servizi di prossimità attivi nelle strutture sanitarie locali.

Il personale sanitario di Asl1 sarà a disposizione per la misurazione gratuita dei parametri e la compilazione della carta di valutazione del rischio cardiovascolare nei seguenti presidi:

Taggia: Lunedì 29 settembre, dalle ore 14:00 alle 16:00, presso la Casa della Comunità situata nei locali della Stazione Ferroviaria (via Brigate Partigiane).

Imperia: Martedì 30 settembre, dalle ore 14:30 alle 16:30, presso la Casa della Comunità al Palasalute (via Lorenzo Acquarone 9, piano terra).

Ventimiglia: Mercoledì 1° ottobre, dalle ore 10:00 alle 13:00, presso la Casa della Comunità di via San Secondo 22.

Per consentire una stima più precisa del profilo di rischio, si raccomanda ai partecipanti di portare con sé i referti degli esami del sangue più recenti (effettuati da non più di tre mesi).

Il Direttore Generale di ATSL, Marco Damonte Prioli, ha sottolineato il valore dell'iniziativa: «Sarà un’occasione per le cittadine e i cittadini di tutta la Liguria di prendersi cura del proprio cuore. La prevenzione è estremamente importante. Ringraziamo gli specialisti e tutto il personale sociosanitario che renderà possibili queste iniziative, oltre ai Direttori delle cinque aree sociosanitarie che lavorano quotidianamente per mettere in comune le buone pratiche».

Sull'integrazione con i servizi territoriali è intervenuto il Direttore Sociosanitario di ATSL, Pierluigi Vinai: «Nelle Case della Comunità si incontreranno cardiologi, infermieri, fisioterapisti e altri professionisti che consentiranno di monitorare i parametri e calcolare il proprio personale rischio cardiovascolare. Incontri ad accesso libero aperti gratuitamente a tutte e tutti: un’importante occasione per vivere le Case della Comunità come spazi aperti ai bisogni delle persone».

Infine, il Direttore Sanitario di ATSL, Michele Orlando, ha ribadito l'impegno sul fronte clinico: «Siamo felici di fare insieme al territorio un ulteriore passo in avanti verso la prevenzione del rischio cardiovascolare. Siamo impegnati a rafforzare le strutture di cardiologia della Liguria. La prevenzione è il tassello fondamentale per corretti stili di vita. Auspico che ogni cittadino possa accogliere il nostro invito».