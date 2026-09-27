"Oasi della salute", la prevenzione scende in piazza a Olivetta San Michele (Foto)

Misurazione della pressione arteriosa, frequenza cardiaca, glicemia e saturazione. La prevenzione scende in piazza a Olivetta San Michele con "Oasi della salute". Questa mattina nel paese della val Roia si è, infatti, svolta la giornata della prevenzione proposta dalla Croce Rossa Italiana di Ventimiglia con il patrocinio del Comune.

La popolazione ha potuto usufruire degli screening gratuiti. "Questa mattina la nostra comunità ha partecipato numerosa e con grande entusiasmo alla giornata organizzata dalla Croce Rossa Comitato di Ventimiglia, denominata 'Oasi della salute prevenzione in piazza'" - fa sapere il sindaco Adriano Biancheri - "Un'iniziativa molto attesa e importante che conferma quanto la prevenzione e la salute siano valori condivisi e fondamentali per il benessere cittadino".

"L’Amministrazione comunale e i cittadini esprimono un sentito ringraziamento alla Croce Rossa Italiana Comitato di Ventimiglia, in particolare nella persona del suo presidente Alfredo Tiberi" - dice il primo cittadino - "Un sincero grazie va esteso al dottor Federico Bruno e a tutti i volontari che hanno dedicato tempo e competenze per la buona riuscita del servizio. La sinergia tra istituzioni e volontariato è la forza che rende possibile iniziative come questa capaci di unire la comunità e promuovere la salute di tutti".