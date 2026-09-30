Settimana Mondiale dell’Allattamento, incontri e open day a Sanremo, Ventimiglia e Imperia

Dal 1° al 7 ottobre torna la Settimana Mondiale dell’Allattamento Materno, occasione per promuovere informazione, ascolto e sostegno alle famiglie durante una fase particolarmente importante della vita di mamma e bambino. Anche quest’anno ATSL Area 1 ha predisposto un programma di iniziative che coinvolgerà Sanremo, Ventimiglia e Imperia, con incontri e momenti di confronto dedicati alle mamme in attesa, alle neomamme, ai papà e ai bebè. L’obiettivo è mettere a disposizione delle famiglie informazioni corrette e il supporto dei professionisti. Le iniziative valorizzano inoltre il lavoro integrato tra Consultori e reparti di Ostetricia e Ginecologia, rafforzando la rete territoriale a sostegno della maternità.

"L’allattamento rappresenta un importante gesto di salute e di cura e ogni mamma deve poter affrontare questa esperienza sentendosi ascoltata, sostenuta e mai giudicata – dichiara il direttore dell’Area sociosanitaria locale n. 1, dr. Marino Anfosso –, questa settimana ci offre l’occasione per far conoscere meglio i servizi presenti sul territorio e per rafforzare la collaborazione tra Consultori, reparti ospedalieri e famiglie. Ringrazio tutti i professionisti che, con competenza e sensibilità, accompagnano quotidianamente mamme e bambini". Un messaggio che sottolinea l'importanza di un accompagnamento capace di rispondere alle diverse esigenze delle famiglie, attraverso ascolto e indicazioni qualificate.

Il primo appuntamento è in programma giovedì 1° ottobre, dalle 14 alle 16, al Consultorio della Casa della Comunità di Sanremo, in via San Francesco 96, al terzo piano. Ostetriche, infermiere pediatriche e pediatra saranno a disposizione per una conversazione aperta dedicata all’allattamento e, più in generale, al benessere di mamma e bambino. Sarà un momento per porre domande, ricevere informazioni e confrontarsi direttamente con i professionisti. L'iniziativa è pensata sia per chi sta affrontando la gravidanza sia per le neomamme che desiderano approfondire gli aspetti legati all'allattamento. La partecipazione è rivolta anche ai papà e alle famiglie.

A Ventimiglia l’open day è invece previsto per martedì 6 ottobre, dalle 10 alle 12, presso il Consultorio di Villa Olga, in corso Genova 88. Le ostetriche incontreranno mamme in attesa, neomamme, papà e bebè, mettendo a disposizione competenze e consigli per affrontare con maggiore consapevolezza il periodo dell'allattamento. L'appuntamento rappresenta anche un'occasione per conoscere più da vicino i servizi presenti sul territorio. Informazione e ascolto saranno al centro dell'incontro, con la possibilità per le famiglie di confrontarsi direttamente con le professioniste. Un momento di prossimità pensato per accompagnare genitori e bambini nelle prime fasi della loro esperienza.

Alla Casa della Comunità di Imperia, in via Acquarone 9, è inoltre attivo "SOS Allattamento", il servizio dedicato all'informazione, all'ascolto e al sostegno delle mamme. L'attività è disponibile dal lunedì al venerdì, su appuntamento, e offre un ulteriore punto di riferimento per le famiglie che necessitano di informazioni o desiderano confrontarsi con operatori qualificati. Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare il numero 0183 537 576, dalle 8 alle 13. Il servizio si inserisce nella rete territoriale di assistenza e rappresenta un'opportunità concreta per ricevere supporto anche al di fuori degli appuntamenti organizzati in occasione della Settimana Mondiale dell'Allattamento.

Il programma proseguirà quindi con due incontri dal titolo "Allattamento al seno: un gesto di salute e prevenzione", curati dalle ostetriche dei reparti di Ostetricia e Ginecologia. Il primo è previsto martedì 6 ottobre, dalle 12 alle 13, a Sanremo, nella sala riunioni del secondo piano del Padiglione Borea. Il secondo appuntamento si terrà invece mercoledì 7 ottobre, dalle 12 alle 13, a Imperia, presso la stanza accoglienza dell'Ostetricia al terzo piano. Anche in questo caso l'obiettivo sarà offrire alle famiglie uno spazio di informazione e confronto, mettendo a disposizione l'esperienza dei professionisti dei reparti.

Le iniziative della Settimana Mondiale dell’Allattamento sono aperte alle mamme, ai bambini, ai papà e a tutte le famiglie interessate. Attraverso gli appuntamenti organizzati nei tre principali centri dell'Area 1, l'obiettivo è favorire una maggiore conoscenza dei servizi disponibili e creare occasioni di dialogo tra famiglie e operatori. Un programma che affianca quindi alle attività ospedaliere quelle dei Consultori e delle Case della Comunità, con l'intento di costruire un percorso di sostegno il più possibile vicino alle esigenze di mamme e bambini.