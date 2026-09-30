lunedì 12 ottobre
Influenza e Covid, al via la campagna vaccinale in Area 1: dal 15 novembre antinfluenzale gratuito per tutti
Influenza e Covid, al via la campagna vaccinale in Area 1: dal 15 novembre antinfluenzale gratuito per tutti
Leggi le ultime di: Sanità
 / Sanità

Sanità | 30 settembre 2026, 13:23

Sanremo, quattro dinamometri donati dal Lions Club Matutia al servizio di Nutrizione di Asl1

La consegna questa mattina alla Casa della Comunità del Palasalute. Gli strumenti saranno utilizzati negli ospedali di Sanremo e Imperia e, in base alle necessità, nelle altre strutture dove saranno richiesti

Quattro nuovi dinamometri a disposizione del Servizio di Nutrizione Territoriale e Trattamento della Nutrizione Artificiale Domiciliare di Asl1. Gli strumenti sono stati donati questa mattina dal Lions Club Sanremo Matutia nel corso di una cerimonia ospitata alla Casa della Comunità di Sanremo, al secondo piano del Palasalute di via San Francesco.

I quattro dispositivi saranno utilizzati negli ospedali di Sanremo e Imperia e potranno essere messi a disposizione anche delle altre strutture nelle quali se ne presenterà la necessità.

I dinamometri permettono di misurare la forza muscolare e rappresentano uno strumento utile anche nell'ambito della valutazione nutrizionale dei pazienti, consentendo ai professionisti di disporre di un ulteriore parametro per seguirne le condizioni e l'evoluzione.

La donazione è stata destinata al servizio diretto dalla dottoressa Stefania De Montis, che si occupa della nutrizione territoriale e del trattamento della nutrizione artificiale domiciliare.

Alla consegna hanno partecipato il direttore di Area 1 Marino Anfosso, la direttrice del Distretto sanitario di Sanremo Laura Garibotto, la stessa Stefania De Montis, insieme ai professionisti del servizio e ai rappresentanti del Lions Club Sanremo Matutia.

Con la consegna dei quattro strumenti, il servizio potrà quindi ampliare la disponibilità di dinamometri nelle diverse sedi, a partire dai due principali presidi ospedalieri di Sanremo e Imperia, utilizzandoli successivamente anche nelle strutture in cui verranno richiesti.

Andrea Musacchio

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A OTTOBRE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2025" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium