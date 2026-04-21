Pigna e Castel Vittorio celebrano i medici De Angeli e Veziano: oltre trent’anni di servizio e umanità

Nella suggestiva cornice della piazza principale, le comunità di Pigna e Castel Vittorio si sono riunite domenica scorsa per rendere omaggio ai dottori Nunzia De Angeli e Danilo Veziano, giunti al pensionamento dopo oltre trent’anni di servizio. All’evento, allietato dalla banda musicale di Pigna, hanno preso parte numerosi cittadini insieme ai sindaci e alle rispettive amministrazioni comunali, creando un clima di festa, condivisione e sincera gratitudine. Un momento particolarmente sentito, che ha visto le due comunità stringersi attorno a due figure che nel tempo sono diventate molto più che semplici medici di famiglia.

Con professionalità, dedizione e profonda umanità, i dottori De Angeli e Veziano hanno accompagnato intere generazioni, rappresentando un punto di riferimento imprescindibile non solo sotto il profilo sanitario, ma anche umano. “Un esempio di vicinanza e impegno che resterà nella memoria di tutti”, è stato il sentimento condiviso dai presenti, che hanno voluto esprimere riconoscenza e affetto per il lavoro svolto. Il loro contributo lascia un segno indelebile nei due paesi, testimoniando il valore di una medicina fatta di ascolto, presenza e autentica attenzione verso le persone.