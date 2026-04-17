Bordighera, volontari e Alzheimer per l'ultimo appuntamento con i “Giovedì del Cdcd”

Si conclude il ciclo dei “Giovedì del Cdcd”, l’iniziativa promossa dal Centro Disturbi Cognitivi e Demenze (Cdcd) di Asl1, che in questi mesi ha rappresentato un importante punto di riferimento per chi assiste persone con declino cognitivo.

L’ultimo appuntamento è in programma per giovedì 23 aprile, dalle 16 alle 17.30, presso la Casa della Comunità di Bordighera (retro ospedale Saint Charles, in via Aurelia 122), con un incontro dedicato al ruolo del terzo settore.

Nel corso della conferenza si parlerà in particolare di “Le associazioni di volontariato: ruolo delle associazioni di familiari (AFMA Ponente – Associazione Famiglie Malati Alzheimer) e l’esperienza dei gruppi di mutuo aiuto”, con la partecipazione dell’associazione SIAMA (Siamo Insieme Auto Mutuo Aiuto).

Il ciclo di incontri ha offerto un’occasione concreta di informazione e supporto, mettendo a disposizione di familiari e caregiver strumenti utili per affrontare la gestione quotidiana delle persone affette da demenze. Medici specialisti, psicologi, logopedisti e realtà associative del territorio hanno contribuito a creare momenti di confronto e approfondimento su tematiche spesso complesse.