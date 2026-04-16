Vallebona, da domani arriva il “Punto di Prossimità” per avvicinare la sanità ai cittadini

A partire da domani , a Vallebona prende il via il nuovo “Punto di Prossimità”, un servizio pensato per portare la sanità sempre più vicino ai cittadini, offrendo un riferimento stabile, accessibile e integrato con la rete territoriale esistente. Il progetto si basa sul modello dell’Infermieristica di Famiglia o di Comunità (IFoC), che mette al centro la persona, la famiglia e l’intera comunità, con l’obiettivo di promuovere la prevenzione, garantire la continuità assistenziale e favorire il benessere collettivo.

Il nuovo presidio sarà attivo presso la Salabande di via Giovanni XXIII 24, in posizione adiacente a piazza della Libertà, e sarà aperto ogni venerdì dalle 9 alle 11. L’iniziativa nasce dalla collaborazione tra Asl1 e il Comune di Vallebona, rafforzando il percorso di sviluppo della sanità territoriale. “Prosegue la collaborazione con le amministrazioni comunali del nostro territorio – afferma il Coordinatore di Area 1, dottor Marino Anfosso – in modo da proseguire nel nostro progetto di potenziare la sanità territoriale per dare le giuste risposte all’utenza.”

Soddisfazione anche da parte dell’amministrazione comunale, che sottolinea il valore sociale dell’iniziativa: “Un presidio importante per i cittadini e le cittadine di Vallebona e per tutto il comprensorio, un progetto pensato per venire incontro alle esigenze degli anziani, fragili, familiari e caregiver, dando sostegno e supporto”, spiegano il sindaco Lantero e la vice sindaca Guglielmi. Il “Punto di Prossimità” si propone dunque come un tassello concreto nel rafforzamento della sanità di territorio, con un’attenzione particolare alle fasce più vulnerabili della popolazione.