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Attualità | 16 aprile 2026, 13:13

Vallebona, da domani arriva il “Punto di Prossimità” per avvicinare la sanità ai cittadini

Un nuovo servizio settimanale dedicato a prevenzione, assistenza e supporto per anziani, fragili e caregiver

Vallebona, da domani arriva il “Punto di Prossimità” per avvicinare la sanità ai cittadini

A partire da domani , a Vallebona prende il via il nuovo “Punto di Prossimità”, un servizio pensato per portare la sanità sempre più vicino ai cittadini, offrendo un riferimento stabile, accessibile e integrato con la rete territoriale esistente. Il progetto si basa sul modello dell’Infermieristica di Famiglia o di Comunità (IFoC), che mette al centro la persona, la famiglia e l’intera comunità, con l’obiettivo di promuovere la prevenzione, garantire la continuità assistenziale e favorire il benessere collettivo.

Il nuovo presidio sarà attivo presso la Salabande di via Giovanni XXIII 24, in posizione adiacente a piazza della Libertà, e sarà aperto ogni venerdì dalle 9 alle 11. L’iniziativa nasce dalla collaborazione tra Asl1 e il Comune di Vallebona, rafforzando il percorso di sviluppo della sanità territoriale. “Prosegue la collaborazione con le amministrazioni comunali del nostro territorio – afferma il Coordinatore di Area 1, dottor Marino Anfosso in modo da proseguire nel nostro progetto di potenziare la sanità territoriale per dare le giuste risposte all’utenza.”

Soddisfazione anche da parte dell’amministrazione comunale, che sottolinea il valore sociale dell’iniziativa: “Un presidio importante per i cittadini e le cittadine di Vallebona e per tutto il comprensorio, un progetto pensato per venire incontro alle esigenze degli anziani, fragili, familiari e caregiver, dando sostegno e supporto”, spiegano il sindaco Lantero e la vice sindaca Guglielmi. Il “Punto di Prossimità” si propone dunque come un tassello concreto nel rafforzamento della sanità di territorio, con un’attenzione particolare alle fasce più vulnerabili della popolazione.

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