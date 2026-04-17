Vallebona, inaugurato il nuovo Punto di Prossimità: servizi sanitari più vicini ai cittadini del territorio

È stata inaugurata oggi a Vallebona la nuova sede del Punto di Prossimità, un servizio pensato per migliorare l’accoglienza e l’assistenza ai pazienti residenti nel borgo e nei comuni limitrofi.

Il servizio sarà operativo tutti i venerdì dalle 10 alle 12, offrendo un punto di riferimento diretto per i cittadini e contribuendo a rendere la sanità più accessibile sul territorio. Si tratta del secondo Punto di Prossimità attivato nel distretto sanitario di Ventimiglia, inserito in un percorso più ampio volto a rafforzare la presenza dei servizi sanitari locali. Il progetto, avviato nel 2024, è stato realizzato grazie alla collaborazione tra medici di famiglia, Amministrazione comunale e Direzione sanitaria del distretto, con un contributo determinante della dottoressa Camia.

Un’importante novità riguarda anche il supporto sociale: il primo venerdì di ogni mese sarà presente un’assistente sociale, che offrirà orientamento e supporto sui servizi disponibili per i cittadini. “La prossimità dei servizi è un valore aggiunto per il nostro territorio – sottolinea l’Amministrazione – e con questo nuovo punto vogliamo rafforzare il senso di comunità e migliorare l’accesso ai servizi per tutti”.