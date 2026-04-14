Bordighera, ai “Giovedì del CDCD” focus sulla medicina legale e il declino cognitivo

Nuovo appuntamento con i “Giovedì del Cdcd”, il ciclo di incontri dedicato al declino cognitivo promosso dal Centro Disturbi Cognitivi e Demenze (CDCD) di ASL1 Imperiese.

L’incontro si terrà giovedì 16 aprile, dalle 16 alle 17.30, presso la Casa della Comunità di Bordighera, situata nel retro dell’ospedale Ospedale Saint Charles di Bordighera in via Aurelia 122.

Il tema della conferenza sarà dedicato agli aspetti medico-legali del declino cognitivo: guida, porto d’armi, amministrazione di sostegno e certificazioni. A intervenire sarà il dott. Claude Orengo Maglione, medico legale dell’ASL1.

L’iniziativa si inserisce all’interno di un più ampio ciclo di incontri pensato per offrire informazioni pratiche, chiarimenti e strumenti utili a chi assiste persone affette da disturbi cognitivi. Il progetto coinvolge specialisti, psicologi, logopedisti e associazioni del territorio, con l’obiettivo di fornire un supporto concreto alle famiglie.