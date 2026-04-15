Open day Case della Comunità, Asl 1 in prima linea con la mobilitazione regionale nelle piazze

Domani, giovedì 16 aprile, i mezzi mobili di tutte le Asl della Liguria saranno presenti nelle principali piazze della regione, per promuovere l’open day delle Case della Comunità, in programma sabato 18 e domenica 19 aprile, durante il quale saranno offerte visite e prestazioni gratuite ad accesso diretto. L’iniziativa mira ad avvicinare i cittadini ai nuovi servizi della sanità territoriale, portando informazioni e materiali divulgativi direttamente nelle piazze.



“Si tratta di un’azione capillare di informazione e sensibilizzazione sul ruolo delle Case della Comunità, presidio fondamentale del nuovo modello di assistenza territoriale – sottolinea Massimo Nicolò, assessore alla Sanità-. Domani, nelle principali piazze della Liguria, i cittadini riceveranno informazioni sui presidi attivi sul territorio e sulle iniziative previste per gli open day di ciascuna Asl. Un’opportunità per conoscere da vicino tutti i servizi e prendersi cura della propria salute”.



Nel dettaglio, le tappe previste:



ASL 1

A Imperia, dalle 8.00 alle 13.00 in via XX Settembre



ASL 2

A Cairo Montenotte, dalle 10.00 alle 14.00 in piazza XX Settembre



AREA METROPOLITANA GENOVESE



ASL 3

A Recco, dalle 12.00 alle 14.00 in piazza Nicoloso, presso il Comune

A Genova Prà, dalle 15.00 alle 17.00 in piazza della Stazione

A Genova Fiumara, dalle 17.30 alle 19.30 presso il centro commerciale Fiumara



ASL 4

A Rapallo, dalle 9.00 alle 12.00 sul lungomare Vittorio Veneto, nei pressi del Chiosco della Musica



ASL 5 Il camper di ASL 5 sarà operativo con il seguente programma:

- Santo Stefano Magra, dalle 9.00 alle 10.00 in piazza Nenni (accanto al forno)

- Sarzana, dalle 10.15 alle 11.15 in piazza Martiri

- Castelnuovo Magra, dalle 11.30 alle 12.30 presso il parcheggio del centro commerciale La Miniera

- Luni, dalle 12.45 alle 13.45 presso il parcheggio Dogana



Per informazioni: https://www.regione.liguria.it/homepage-salute/accesso-rapido/open-day-case-comunita.html

