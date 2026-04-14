Sanità imperiese: incontro informale tra i sindaci che sono contro il taglio del 118 “Nessuna condizione per l’accorpamento”

La difesa del presidio del 118 di Imperia viene considerata una priorità imprescindibile per il territorio. È questo il messaggio forte emerso dall’incontro di questa mattina, che apre un confronto destinato a proseguire nei prossimi mesi con la Regione per capire se e come la riforma potrà essere adattata alle esigenze locali.

E’ stata una riunione informale, non una vera e propria conferenza dei sindaci, ma si è parlato del futuro della sanità in provincia di Imperia, questa mattina nella sala Giunta del Comune capoluogo. E’ stata la prima riunione che si è svolta ad Imperia, alla presenza dei sindaci di Ventimiglia, Sanremo e Imperia insieme agli assessori ed ai dirigenti di riferimento dei diversi comuni, oltre al direttore dell’Ats Imperiese, il dottor Marino Anfosso.

E’ stato proprio Anfosso ad illustrare ai sindaci la riforma della sanità decisa dalla Regione. Al termine dell’incontro i sindaci hanno evidenziato all’unisono la loro contrarietà alla soppressione del 118 di Imperia, sottolineando che, al momento, non esistono le condizioni per l’accorpamento. I sindaci, alla luce delle notizie di stampa sul tema, esprimono preoccupazioni sulla completezza delle attrezzature tecniche necessarie. Per questo motivo chiedono alla Regione Liguria e ad ATS Liguria rassicurazioni in ordine al regolare avvio del servizio previsto il 29 Aprile, al fine della corretta tempestiva gestione delle emergenze sanitarie.