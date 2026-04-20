Asl 1 Imperiese Liguria nomina le commissioni per tre concorsi sanitari: laboratorio, ortottica e radiologia

L’Area Sociosanitaria Locale 1 della Liguria ha ufficializzato la nomina delle commissioni esaminatrici per tre concorsi pubblici destinati all’assunzione a tempo indeterminato di personale sanitario. I provvedimenti, adottati in data 8 aprile 2026, riguardano i profili di Tecnico sanitario di laboratorio biomedico, Ortottista e Tecnico sanitario di radiologia medica, per un totale di 24 posti disponibili.

Tecnici di laboratorio biomedico: 26 candidati ammessi

Per il concorso relativo a 8 posti di Tecnico sanitario di laboratorio biomedico, sono pervenute 26 domande, tutte ritenute idonee. La commissione sarà presieduta da Raffaello Oggioni, con Maria Emma Musio come supplente. I componenti designati sono Flavia Masala e Federica Ferraro, con supplenti Anna Antinozzi e Daniele Pulga. La funzione di segreteria sarà svolta da Sara Astolfi, con supplenza affidata a Tamara Muccio. Il costo complessivo previsto per questa procedura è di 1.010,28 euro.

Ortottisti: 36 partecipanti

Per il concorso da 8 posti di Ortottista, le domande pervenute sono state 36, tutte ammesse. Presidente della commissione sarà Maria Emma Musio, affiancata dal supplente Raffaele Di Mauro. Componenti titolari Cristiano Guariglia e Paola Inzaghi, con supplenti Natalina Colombo e Francesca Spera. La segreteria sarà affidata a Tamara Muccio, con Sara Astolfi come supplente. Il costo stimato per questa selezione ammonta a 1.029,55 euro.

Tecnici di radiologia: 29 ammessi

Per il concorso a 8 posti di Tecnico sanitario di radiologia medica, sono state presentate 30 domande, di cui 29 ammesse e una esclusa per mancanza dei requisiti. La commissione sarà presieduta da Raffaello Oggioni, con Raffaele Di Mauro come supplente. I componenti titolari sono Barbara Stringaro e Paola Michieli; supplenti Gianpiero Calzetta e Manuela Orsetti. Segretaria sarà Manuela Benza, con supplenza affidata a Sara Astolfi. Il costo complessivo previsto è pari a 1.016,05 euro.

Un passaggio nella riorganizzazione sanitaria ligure

I tre atti si inseriscono nel nuovo assetto istituzionale derivante dalla riforma sanitaria regionale. Come ricordato nei provvedimenti, “le Aziende Sociosanitarie Liguri sono state fuse nell’Azienda Tutela della Salute Liguria”, garantendo continuità operativa e amministrativa. Le commissioni ora procederanno con le fasi concorsuali, determinanti per il rafforzamento degli organici sanitari sul territorio.