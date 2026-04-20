Sanremo investe sulla formazione Montessori: corso per insegnanti tra teoria e pratica educativa innovativa

A Sanremo si rafforza l’impegno verso una formazione educativa di alto livello, grazie a un nuovo percorso rivolto alle insegnanti del territorio. L’iniziativa, promossa dall’Associazione Montessori di Sanremo in collaborazione con l’Istituto Comprensivo Sanremo Levante, si è svolta presso la Scuola Primaria Montessori cittadina, confermando l’attenzione verso modelli didattici innovativi e centrati sulla persona.

A guidare il corso sono state le docenti della Scuola Montessori di Montescudo, realtà riconosciuta per la propria esperienza nell’applicazione del metodo ideato da Maria Montessori. Un contributo qualificato che ha saputo unire rigore teorico e pratica quotidiana, offrendo strumenti immediatamente applicabili nella didattica.

Al centro del percorso formativo il bambino, protagonista del proprio apprendimento secondo uno dei principi cardine della pedagogia montessoriana: «Aiutami a fare da solo». Un approccio che valorizza autonomia, rispetto dei tempi individuali e apprendimento attivo. Il corso, caratterizzato da un’impostazione laboratoriale, ha permesso alle insegnanti di sperimentare direttamente materiali e attività, ribadendo il valore dell’esperienza concreta. Non a caso, Montessori sosteneva che «la mano sia lo strumento dell’intelligenza».

Ampio apprezzamento è stato espresso per la professionalità delle formatrici, capaci di trasmettere con efficacia i principi del metodo grazie alla loro esperienza sul campo. L’iniziativa ha visto anche la partecipazione di docenti provenienti da fuori territorio e dell’Istituto Sauro di Imperia, segno di un interesse diffuso e trasversale. Un pensiero della pedagogista resta particolarmente significativo: «Il bambino rivela se stesso solo quando è lasciato libero di esprimersi». Un richiamo forte al ruolo di educatori e genitori, chiamati ad accompagnare i più piccoli verso l’indipendenza.

L’Associazione Montessori ha espresso un sentito ringraziamento alle docenti di Montescudo e a tutte le partecipanti per una giornata di crescita professionale e umana. Un’iniziativa che contribuisce a rafforzare il territorio nella promozione di una scuola sempre più consapevole, inclusiva e attenta ai bisogni reali dei bambini.