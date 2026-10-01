Ventimiglia, nuovo piano di lavaggio di strade e marciapiedi. Di Muro: "Maggiore attenzione alla pulizia"

E' iniziato il nuovo servizio di lavaggio di strade e marciapiedi a Ventimiglia. Un nuovo piano pensato e messo in atto dall'Amministrazione Di Muro al fine di consentire una pulizia accurata delle aree cittadine.

"È iniziato il nuovo piano di lavaggio delle strade e dei marciapiedi cittadini" - fa sapere il sindaco Flavio Di Muro - "Un intervento importante che si inserisce nel percorso di potenziamento dei servizi di igiene urbana avviato dalla nostra Amministrazione e che segue l’arrivo degli undici nuovi operatori ecologici di prossimità, diventati operativi nelle scorse settimane a seguito della rimodulazione del servizio".

"Più operatori, più interventi sul territorio e ora anche un nuovo piano di lavaggio, con l’obiettivo di garantire maggiore attenzione alla pulizia delle nostre strade e dei nostri marciapiedi" - sottolinea il primo cittadino - "Stiamo intervenendo concretamente sui servizi che riguardano ogni giorno la città e i cittadini".