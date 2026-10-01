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Attualità | 01 ottobre 2026, 17:45

Ventimiglia, nuovo piano di lavaggio di strade e marciapiedi. Di Muro: "Maggiore attenzione alla pulizia"

"Un intervento importante che si inserisce nel percorso di potenziamento dei servizi di igiene urbana avviato dalla nostra Amministrazione", dice il sindaco

Ventimiglia, nuovo piano di lavaggio di strade e marciapiedi. Di Muro: &quot;Maggiore attenzione alla pulizia&quot;

E' iniziato il nuovo servizio di lavaggio di strade e marciapiedi a Ventimiglia. Un nuovo piano pensato e messo in atto dall'Amministrazione Di Muro al fine di consentire una pulizia accurata delle aree cittadine.

"È iniziato il nuovo piano di lavaggio delle strade e dei marciapiedi cittadini" - fa sapere il sindaco Flavio Di Muro - "Un intervento importante che si inserisce nel percorso di potenziamento dei servizi di igiene urbana avviato dalla nostra Amministrazione e che segue l’arrivo degli undici nuovi operatori ecologici di prossimità, diventati operativi nelle scorse settimane a seguito della rimodulazione del servizio".

"Più operatori, più interventi sul territorio e ora anche un nuovo piano di lavaggio, con l’obiettivo di garantire maggiore attenzione alla pulizia delle nostre strade e dei nostri marciapiedi" - sottolinea il primo cittadino - "Stiamo intervenendo concretamente sui servizi che riguardano ogni giorno la città e i cittadini".

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Elisa Colli

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