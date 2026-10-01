Progetto europeo transfrontaliero MoPa, oltre 50 persone al primo incontro a Dolceacqua (Foto)

Grande partecipazione di pubblico per il primo appuntamento del progetto europeo transfrontaliero MoPa – Mots de Passage / Parole di Passaggio, che si è svolto nel pomeriggio odierno, il 1° ottobre, nella Sala Consiliare del comune di Dolceacqua.

Oltre 50 persone, provenienti da Dolceacqua e da diversi comuni del territorio, hanno partecipato all’incontro, seguendo con grande attenzione e interesse il seminario di linguistica “Otto parole per quante lingue?”, primo momento pubblico di un percorso che vuole valorizzare il patrimonio linguistico e culturale condiviso tra Liguria e Costa Azzurra.

Ad aprire e coordinare l’incontro è stata la professoressa Livia Cavaglieri, che ha introdotto il progetto e dato avvio al confronto. Sono, quindi, intervenuti i professori Lorenzo Filipponio e Stefano Lusito dell’Università di Genova e Philippe Del Giudice dell’Université de la Côte d’Azur, che attraverso le loro relazioni hanno accompagnato i presenti in un interessante viaggio tra parole, lingue, storia e territorio, mettendo in evidenza come, al di là dei confini amministrativi tra Italia e Francia, esista un patrimonio culturale e linguistico profondamente intrecciato e condiviso. Tra gli organizzatori erano, inoltre, presenti Amedeo Romeo, direttore del Teatro della Tosse, e Daniela Carrea, coordinatrice del progetto MoPa, a testimonianza del lavoro congiunto portato avanti dai diversi partner dell’iniziativa. All’incontro ha partecipato, in collegamento da remoto, anche Thomas Oudin, direttore della Compagnie de l’Embrayage à Paillettes, partner francese.

Particolarmente significativa anche la presenza dell’assessore del comune di Monaco Karyn Ardisson Salopek, che tra le proprie deleghe ricopre proprio quella relativa alla Lingua Monegasca. Una partecipazione che ha ulteriormente arricchito il valore dell’incontro, sottolineando quanto la tutela e la valorizzazione delle lingue locali rappresentino un elemento fondamentale per conservare l’identità, la memoria e la cultura dei territori. La numerosa presenza di pubblico e, soprattutto, l’attenzione con cui sono state seguite le relazioni rappresentano un importante risultato per questo primo appuntamento e confermano l’interesse verso un progetto che punta a riscoprire e valorizzare le radici comuni delle comunità che vivono sui due versanti della frontiera.

MoPa – Mots de Passage / Parole di Passaggio è un progetto europeo transfrontaliero che vede il Comune di Dolceacqua nel ruolo di capofila, insieme ai partner Università di Genova – DIRAAS, Fondazione Luzzati – Teatro della Tosse e Compagnie de L’Embrayage à paillettes, con l’obiettivo di valorizzare il patrimonio linguistico condiviso attraverso ricerca, incontri, cultura e teatro. "Siamo particolarmente soddisfatti di questo primo incontro – sottolinea il sindaco di Dolceacqua Fulvio Gazzola – perché vedere oltre cinquanta persone, provenienti anche da altri Comuni, partecipare e seguire con attenzione un seminario dedicato alla lingua e alle nostre radici culturali dimostra che abbiamo intrapreso un percorso capace di suscitare interesse. MoPa vuole partire dalle parole per raccontare ciò che unisce i nostri territori: una storia, una cultura e un’identità che da sempre attraversano il confine. La presenza dell’Assessore Karyn Ardisson Salopek del Comune di Monaco, con una specifica delega alla Lingua Monegasca, conferma inoltre quanto questi temi siano sentiti e condivisi anche oltre i territori direttamente coinvolti nel progetto. Questo primo appuntamento rappresenta quindi un ottimo punto di partenza per le prossime iniziative".

Il percorso di MoPa proseguirà nei prossimi mesi con nuovi momenti di incontro e approfondimento, coinvolgendo territori, studiosi, realtà culturali e cittadini italiani e francesi in un progetto che fa del dialogo e della conoscenza reciproca gli strumenti per rafforzare una storia comune e costruire nuove occasioni di collaborazione.