Sanremo, residenti e commercianti ieri in allarme al Borgo "Gettano detersivo nei tombini". Ma era Ipoclorito di sodio (Foto e Video)

“Stanno versando detersivo per pavimenti nelle grate e nei tombini al Borgo, per ‘profumare’ l’area colpita da forti odori di fogna”: è questo il grido d’allarme di molti residenti e commercianti, lanciato ieri mattina nel popoloso quartiere di Sanremo. In molti hanno anche scattato foto e girato video, per documentare quanto accadeva e li hanno inviati alla nostra redazione. Effettivamente, guardando quei video sembrava che gli operai (poi verificato che erano di Rivieracqua) stavano rovesciando del liquido da contenitori che risultavano essere di una marca di detersivi per pavimenti.

E’ scattata subito una verifica, sia in comune che presso Amaie Energia e Rivieracqua e, nella serata di ieri, proprio quest’ultima azienda (che gestisce il servizio fognature e l’acqua) ha confermato di aver eseguito un intervento. Ma, secondo fonti ben informate, non era stato riversato liquido per lavare i pavimenti nelle tubazioni. Si trattava infatti di ‘Ipoclorito di sodio’, ovvero cloro. Ad eseguire il lavoro è stata un’azienda appaltante, intervenuta con quel tipo di contenitori che vengono riempiti con il cloro, da grosse forniture da oltre 50 litri. Quelli più piccoli che si vedono nelle immagini, infatti, vengono utilizzati per comodità ma il liquido è appunto cloro. Le fonti raggiunte hanno anche confermato che non esiste alcun rischio di dispersione nelle tubazioni o in mare di liquidi inquinanti. Rientra così l’allarme che, per tutta la giornata di ieri ha tenuto in apprensione l’intero quartiere. Resta però sullo sfondo una questione che, al Borgo, non è affatto nuova: quella dei miasmi che da settimane, e secondo alcune segnalazioni da mesi, accompagnano la quotidianità di residenti e commercianti.

Il problema era tornato con particolare forza nelle scorse settimane, soprattutto nella zona della piazza. Il 23 settembre diversi commercianti avevano raccontato a SanremoNews di convivere con una puzza di fogna particolarmente intensa, spiegando che il fenomeno era ricomparso dopo un periodo di relativa tregua. Secondo gli esercenti, gli odori sarebbero comparsi anche dopo i lavori di riqualificazione della piazza, per poi attenuarsi con le piogge e ripresentarsi successivamente. "Se uno passa ogni tanto può tappare il naso e andare avanti, ma noi siamo qui tutto il giorno", avevano raccontato alcuni commercianti.

La situazione aveva sollevato anche interrogativi sull'origine degli odori. Tra le ipotesi riferite dai commercianti c'erano possibili problemi alla rete fognaria, alle tubazioni o ai sistemi di separazione tra acque nere e acque bianche, ma senza che fossero gli stessi residenti a poter individuare una causa tecnica. Nei giorni successivi l'attenzione si è concentrata proprio sulla rete fognaria: l'assessore all'Ambiente Ester Moscato ha spiegato di essersi già attivata con Rivieracqua, chiedendo di completare alcuni lavori su una tubazione. Il Comune ha inoltre escluso che l'origine dei miasmi fosse il torrente San Romolo, indirizzando le verifiche verso la rete.

Nel frattempo, sempre nell'area più ampia del Borgo e di San Martino, si sono susseguite altre segnalazioni. Via Lamarmora è stata interessata da una nuova perdita fognaria, con liquami e cattivi odori davanti alle case popolari. A settembre i residenti avevano riferito di una fuoriuscita che si protraeva da quattro giorni, ricordando episodi analoghi verificatisi già a luglio. E proprio nei mesi estivi erano state segnalate ulteriori criticità, tra occlusioni, ristagni e perdite nella rete, tanto da rendere necessari nuovi interventi di ripristino.

Una situazione che ha alimentato anche altre segnalazioni e richieste di chiarimento. Alcuni residenti hanno parlato della possibile presenza di collegamenti non corretti tra scarichi e rete delle acque bianche, con il timore di possibili immissioni nei torrenti. Si tratta però di circostanze che, allo stato delle informazioni disponibili, non risultano confermate e che dovrebbero eventualmente essere accertate dagli enti competenti. Anche la questione del torrente San Romolo è stata oggetto di segnalazioni e prese di posizione, ma l'Amministrazione ha precisato che i miasmi del Borgo non sarebbero riconducibili direttamente al corso d'acqua.

Il caso dei contenitori scambiati per flaconi di detersivo, dunque, si chiude con una spiegazione tecnica: non si trattava di prodotti per profumare le strade, ma di ipoclorito di sodio impiegato nell'intervento sulla rete. Nessun allarme per l'ambiente o per il mare, quindi, secondo le verifiche effettuate. Ma per chi vive e lavora al Borgo resta un'altra domanda, decisamente più concreta: quando finiranno i miasmi? La richiesta dei residenti e dei commercianti continua a essere quella di arrivare all'origine del problema e completare gli interventi necessari sulla rete fognaria, così da riportare finalmente alla normalità una zona che da mesi convive con odori e disagi.