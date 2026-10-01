Casinò di Sanremo, settembre da 5 milioni: incasso mensile in crescita di 500mila euro sul 2025

Settembre si chiude con un bilancio positivo per il Casinò di Sanremo, che conferma il trend di crescita registrato dall'inizio dell'anno. La Casa da Gioco ha infatti realizzato nel mese appena concluso introiti per 5 milioni di euro, con un incremento di circa 500mila euro rispetto a settembre 2025. Un risultato che porta il dato complessivo dal 1° gennaio a 45,9 milioni di euro, con una crescita del 4,8% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. In termini assoluti, il trend annuale evidenzia quindi 2,1 milioni di euro in più rispetto al 2025. A contribuire al risultato anche un mese caratterizzato da un clima ancora estivo e da una consistente presenza di turisti nelle sale.

Sono stati infatti oltre 17.000 gli ingressi registrati nel solo mese di settembre, mentre dall'inizio dell'anno le presenze complessive nella Casa da Gioco hanno raggiunto quota 193.687, senza conteggiare le numerose persone che hanno frequentato il teatro in occasione degli appuntamenti culturali e degli eventi. Un'affluenza che conferma la capacità del Casinò di intercettare pubblici diversi, tra gioco, intrattenimento, cultura e spettacolo. Particolarmente significativa anche l'attività delle sale slot, dove nel mese di settembre sono state realizzate vincite superiori ai 5.000 euro per complessivi 1.299.338 euro. Nei primi nove mesi dell'anno il montepremi relativo alle vincite oltre questa soglia ha raggiunto 12.716.862 euro.

Tra le vincite più importanti del mese spicca quella ottenuta da un giocatore francese, che ha centrato un premio da 41.168 euro alla slot machine Mo Mummy, colorata e dedicata all'Antico Egitto, funzionante con ticket da 0,01 euro. Dopo alcune partite, il giocatore ha visto comparire sul display l'importo della vincita e ha festeggiato il risultato con un calice di bollicine. Lo stesso vincitore ha raccontato di aver provato diverse slot presenti nelle sale, apprezzandone le differenti modalità di gioco. La Casa da Gioco sottolinea la presenza dei modelli più moderni e delle diverse possibilità di vincita, ribadendo al tempo stesso l'invito a giocare sempre responsabilmente e con misura.

Fortuna anche ai tavoli dell'Hold'em Poker, dove un giocatore proveniente da Napoli ha realizzato una scala reale di denari, centrando una vincita di 61.000 euro. Buona anche la partecipazione ai tornei di poker, a partire dal Sanremo Poker Cup, disputato dal 2 al 6 settembre con un calendario ricco di competizioni, al quale ha fatto seguito il TPS, Texas Poker Series. Il poker si conferma quindi tra le proposte capaci di richiamare appassionati anche da fuori provincia, inserendosi nel più ampio calendario di iniziative della Casa da Gioco. Un'offerta che affianca il gioco alle attività di intrattenimento e agli appuntamenti culturali ospitati durante il mese.

Settembre ha visto anche numerosi eventi dedicati al pubblico e alla città. Al Roof Garden, sabato 5 settembre, grande partecipazione per Battle of the Sexes, appuntamento che ha chiuso il calendario degli eventi estivi. Nella stessa giornata, il teatro ha ospitato il talk show dedicato all'Alta Sartoria ecosostenibile, concluso con l'inaugurazione della mostra "Heritage. Il raffinato mondo dei Maestri Sartori", con le collezioni Litrico, Gallo e dell'Accademia dei Maestri Sartori di Roma. L'11 settembre il Roof Garden è stato invece teatro di Cigar Events, tra sigari, gusto e musica dal vivo, in un'altra serata all'insegna dell'intrattenimento.

Il 12 settembre, sempre a teatro, sono stati consegnati i Gran Trofei Casinò di Sanremo Antonio Semeria ad Antonio Ricci, Amalia Ercoli Finzi, Franco Forte e Antonio Preziosi, alla presenza del professor Stefano Zecchi e di Mauro Mazza. L'appuntamento si è inserito nel percorso culturale collegato ai Martedì Letterari, che nei primi incontri hanno ospitato il professor Giuseppe Conte, Laura Guglielmi, Aldo Mola, il professor Mauro Biro e Beppe Mecconi. Un calendario che ha portato sul palco personalità appartenenti a mondi diversi, consolidando il ruolo del teatro del Casinò come spazio destinato non soltanto agli spettacoli, ma anche alla divulgazione e al confronto culturale.

"Ci avviciniamo alla fine dell'anno avendo concretizzato il lavoro di tanti mesi, in cui abbiamo monitorato il gradimento dei nostri clienti in termini di intrattenimento in tutte le nostre sale. Anche il mese appena concluso è stato costellato da importanti eventi, che soprattutto a teatro hanno coinvolto la città e le scuole", sottolineano il presidente e amministratore delegato Giuseppe Di Meco, insieme ai consiglieri Sonia Balestra e Mauro Menozzi. "Siamo sempre soddisfatti di aver erogato un ricco montepremi, che contraddistingue la nostra azienda come fortunata per i nostri clienti, a cui ricordiamo sempre di giocare responsabilmente e con moderazione. Abbiamo preparato un programma denso di appuntamenti e di eventi di gioco".

E proprio il calendario dei prossimi mesi si presenta particolarmente intenso. "Ad ottobre verrà disputata la gara di Fair Roulette dal 23 al 24 ottobre. Seguiranno il Torneo di Burraco e quello di Black jack, e dal 20 al 30 novembre il WSOP, World Series Poker, evento di livello internazionale", spiegano i vertici della Casa da Gioco. Il Casinò guarda quindi alla parte conclusiva dell'anno con un programma che alterna competizioni, tornei ed eventi, mantenendo l'attenzione sia sull'offerta di gioco sia sulle iniziative collaterali. L'obiettivo dichiarato è proseguire nel percorso avviato nei mesi scorsi, attraverso una proposta articolata rivolta alla clientela e ai visitatori.

"I risultati ottenuti, gli eventi realizzati e programmati, finalizzati al soddisfacimento della nostra clientela, dei visitatori e della città, scaturiscono dall'impegno e dalla passione verso il proprio incarico di tutti i dipendenti e collaboratori del Casinò di Sanremo. A loro va il nostro più sentito ringraziamento, con particolare attenzione ai settori della produzione, motore della nostra azienda". Un bilancio di settembre che, dunque, si inserisce in un 2026 caratterizzato da una crescita degli introiti e da un'intensa attività nelle sale e negli spazi dedicati agli eventi, con il dato di 45,9 milioni di euro raggiunto nei primi nove mesi dell'anno e un incremento complessivo di 2,1 milioni rispetto al 2025.