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Attualità | 01 ottobre 2026, 16:55

Ventimiglia, cassoni scarrabili: a ottobre il servizio sbarca al Funtanin e in via Dante

Per ridurre il fenomeno dell’abbandono indiscriminato dei rifiuti ingombranti in città

Ventimiglia, cassoni scarrabili: a ottobre il servizio sbarca al Funtanin e in via Dante

Continuerà mercoledì 7 ottobre al Funtanin e mercoledì 21 ottobre in via Dante a Ventimiglia il servizio che prevede il posizionamento dei cassoni scarrabili al fine di ridurre il fenomeno dell’abbandono indiscriminato dei rifiuti ingombranti in città.

Il servizio sarà ripetuto ogni primo e terzo mercoledì del mese, secondo una programmazione semestrale, dalle 7.30 alle 11.30. 

"Possono conferire tutti i cittadini privati, residenti a Ventimiglia, in regola con il pagamento della Tari, che si rechino al luogo indicato con mezzo proprio e documento d’identità, alla presenza di un operatore incaricato" - rammentano dal Comune. 

Elisa Colli

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