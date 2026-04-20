Sanremo, da domani il potenziamento del servizio di rilascio delle Carte di Identità Elettroniche

Domani (martedì 21 aprile) prenderà il via il potenziamento del servizio di rilascio delle Carte di Identità Elettroniche (CIE).

Tale iniziativa è realizzata in considerazione dell’approssimarsi della scadenza del 3 agosto 2026 data in cui, a norma di legge, tutte le carte di identità cartacee cesseranno di essere valide indipendentemente dalla loro scadenza.

A tal fine è stato istituito un team dedicato di dipendenti comunali abilitati, che opererà nei pomeriggi dei giorni feriali di martedì, giovedì e venerdì, dalle ore 14.30 alle ore 18, presso gli sportelli degli Uffici Demografici situati al primo piano del Palafiori (corso Garibaldi n. 1).

L’attività straordinaria è rivolta ai cittadini italiani e comunitari residenti a Sanremo (non iscritti nelle liste AIRE), maggiorenni e in possesso di carta di identità in scadenza (dando la precedenza alla sostituzione delle cartacee).

Nelle giornate e fasce orarie indicate, per l’utenza sopra citata l’accesso agli sportelli avverrà senza appuntamento.

In caso di elevata affluenza, sarà applicato il criterio cronologico di presentazione fino alla concorrenza delle disponibilità giornaliere.

È inoltre previsto un apposito servizio di vigilanza all’ingresso degli uffici.

Gli utenti dovranno presentarsi per la sostituzione della carta d’identità con:

la vecchia carta di identità in scadenza

tesserino sanitario TEAM

due fototessere uso carta di identità (bocca chiusa, senza occhiali né copricapo)

€ 22,00 in contanti per il pagamento dei relativi diritti.

Inoltre, l’Amministrazione comunale comunica che, oltre al presente potenziamento, nei prossimi mesi valuterà l’eventuale attivazione di ulteriori iniziative straordinarie, quali giornate “Open Day” dedicate al rilascio delle CIE, come già realizzato in occasione di precedenti appuntamenti di rilievo per la città (votazioni e/o Festival di Sanremo) e garantirà il normale servizio con le consuete modalità di accesso all’Ufficio Carte di Identità, contattabile anche via e-mail all’indirizzo: cartaelettronica@comune.sanremo.im.it