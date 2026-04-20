Ospedaletti, piazzale della scuola De Amicis intitolato a Gilberto Chiappa tra emozione e memoria condivisa (Foto e Video)

Si è svolta nella mattinata di oggi, sul piazzale del plesso scolastico di Corso Marconi, la cerimonia ufficiale di intitolazione del piazzale antistante la scuola De Amicis al Cavaliere Gilberto Chiappa, fondatore della Protezione Civile di Ospedaletti, scomparso nel dicembre 2024 all’età di 79 anni. L’iniziativa, nata da una proposta del Consiglio d’Istituto, ha previsto la posa di una targa commemorativa ed è stata organizzata con il coinvolgimento delle istituzioni scolastiche, dei Carabinieri, della Protezione Civile e dell’Amministrazione Comunale. Presenti anche la vedova e la figlia Marina, accolte con grande affetto dalla comunità.

A rendere ancora più intensa la cerimonia sono stati i circa 250 bambini, dall’asilo alle scuole medie, che hanno voluto ricordare Chiappa con parole e gesti carichi di emozione, commuovendo tutti i presenti. Nel corso dell’evento, Marina Chiappa ha espresso sentimenti profondi: «È un onore per me ricevere questo riconoscimento, ma non l’avrei voluto ricevere, perché l’avrei voluto a fianco a noi», sottolineando il desiderio di continuare il lavoro del padre. «Dobbiamo ancora fare tante cose per Ospedaletti e per i bambini», ha aggiunto.

Proseguendo l’impegno ereditato, ha ricordato: «Con tutti i ragazzi dell’associazione stiamo portando avanti e facendo il possibile per sopperire alle difficoltà e per insegnare ai bambini cos’è la natura, cos’è la vita, cosi sono le api, cos’è il nostro mondo che papà ha protetto per una vita intera». Un momento particolarmente toccante è stato il riferimento alla vicinanza della comunità: «Meno soli, ma oggi siamo tanti emozionati e tutti questi bambini ci riempiono il cuore». E ancora: «Tutti i giorni ci sono dei bambini che vengono a salutare la mamma e le portano una caramella o un dolce… papà è rimasto nel cuore di tutti».

La cerimonia si è così conclusa tra applausi, commozione e senso di comunità, nel segno di un’eredità morale che continuerà a vivere attraverso le nuove generazioni.