Ospedaletti ricorda Gilberto Chiappa: targa nel piazzale della scuola nata dall’impegno condiviso della comunità

Ospedaletti si prepara a rendere omaggio a Gilberto Chiappa con l’apposizione di una targa commemorativa nel piazzale della scuola, un luogo fortemente simbolico che racchiude il senso più profondo del suo impegno verso la comunità.

L’iniziativa nasce dal basso: un gesto spontaneo e sentito, voluto inizialmente dai bambini, dai genitori e dal mondo scolastico, e successivamente sostenuto anche dalle istituzioni locali. Un segnale concreto di quanto il ricordo di Chiappa sia vivo e condiviso.

Si tratta di un riconoscimento profondamente meritato per un uomo che ha dedicato sé stesso, completamente, alla vita pubblica e sociale del paese. Gilberto Chiappa è stato infatti un punto di riferimento costante: sempre presente, disponibile e pronto ad aiutare chiunque ne avesse bisogno.

Il suo impegno non si è limitato all’ambito amministrativo, ma ha coinvolto anche le nuove generazioni, alle quali ha saputo trasmettere valori autentici. Non solo attraverso le sue azioni, ma anche con quello che molti ricordano come un vero e proprio insegnamento di vita.

La scelta del piazzale della scuola non è casuale: rappresenta il legame profondo che Chiappa aveva con i più giovani e con il futuro della comunità.

Con questo gesto, Ospedaletti vuole esprimere un ringraziamento sincero e collettivo, accompagnato da un saluto carico di affetto: “ciao Giby, Ospedaletti non ti dimenticherà”.