Edumare entra nella fase finale: centinaia di studenti a lezione di ambiente, sicurezza e mestieri del mare (Foto)

Con il mese di aprile si conclude la prima parte “in classe” del progetto Edumare, un percorso educativo organizzato dall’Associazione Quarto Quadrante, in collaborazione con il Circolo Nautico Arma e la partecipazione della Capitaneria di Porto, dedicato alla conoscenza del mare, delle sue straordinarie bellezze, ma anche delle criticità che lo riguardano, senza dimenticare le opportunità professionali e le attività sportive ad esso collegate.

L’iniziativa ha coinvolto gli studenti delle classi terze e quarte della scuola primaria e le classi prime della scuola secondaria in una serie di incontri formativi pensati per avvicinarli in modo consapevole al mondo marino. I primi appuntamenti, condotti da Cinzia Cavagna, hanno offerto ai ragazzi un’importante riflessione: osservare e rispettare il mare è molto più significativo che sfruttarlo. Attraverso immagini e brevi filmati, gli studenti hanno potuto ammirare la ricchezza e la biodiversità del nostro mare, sviluppando maggiore sensibilità verso la sua tutela.

L’8 ed il 15 aprile si è svolto un secondo incontro con Il Comandante della Delegazione di Spiaggia Davide Fusco, il Sergente Ciro Grazioli e la Sottocapo Lara Caccamola della Guardia Costiera, che ha illustrato il proprio lavoro ed i numerosi mestieri legati al mare. Durante l’incontro è stata sottolineata l’importanza del rispetto delle regole e della salvaguardia dell’ambiente marino, offrendo anche informazioni utili su come intraprendere una carriera nella Capitaneria di Porto o di altri mestieri collegati al mare come ad esempio la biologia marina, la subacquea e la vela .

Il percorso si concluderà con un’esperienza presso il Circolo Nautico di Arma di Taggia: gli studenti trascorreranno una mattinata a contatto diretto con il mare, guidati dagli istruttori federali FIV. Avranno l’opportunità di scoprire come si preparano le imbarcazioni e visitare uno stand dedicato all’attrezzatura subacquea. Un’esperienza formativa completa che unisce educazione ambientale, orientamento e sport, contribuendo a rafforzare nei giovani il rispetto e l’interesse per una risorsa preziosa come il mare. Per le classi di quarta della scuola primaria ci sarà invece una sorpresa… Stay tuned!





