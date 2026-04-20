Solidarietà a Cuba: raccolti farmaci e 700 euro a Sanremo grazie ai banchetti di Italia-Cuba (Foto)

Un fine settimana di generosità concreta. L’Associazione Nazionale di Amicizia Italia-Cuba e il Partito della Rifondazione Comunista esprimono un sentito ringraziamento “alle sanremesi, ai sanremesi e non” per la grande risposta di solidarietà ricevuta durante i banchetti di raccolta di venerdì, sabato e domenica scorsi.

L’iniziativa ha permesso di accumulare un grande quantitativo di farmaci e un fondo di circa 700 euro donati dalla cittadinanza. Un risultato che, sottolineano gli organizzatori, “dimostra ancora una volta che non tutte e tutti si girano dall’altra parte” di fronte all’“ingiusto, illegale e vergognoso 'bloqueo' di Trump” nei confronti del popolo cubano.

Le donazioni raccolte arriveranno a Cuba il prima possibile attraverso corrieri personali e valigie solidali. Ma la campagna non si ferma: la raccolta continua alla sede della CGIL di via Pallavicini 13 (dal lunedì al venerdì, ore 9-12 e 15-18) e al Circolo Valeria Faraldi di Rifondazione Comunista, previa telefonata al 3387117972.

La chiusura del comunicato è affidata a un caloroso: “Muchas gracias y hasta Cuba siempre!”