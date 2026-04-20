Gli studenti del Liceo Cassini di Sanremo a Trappes e Parigi: una settimana tra intelligenza artificiale, letteratura e grandi capolavori francesi

Tra giovedì 16 e lunedì 20 aprile 2026, ventuno studenti delle classi 4T, 4S e 3R del Liceo G.D. Cassini di Sanremo hanno raggiunto Trappes, in Francia, per incontrare i loro coetanei del Liceo scientifico Esabac Plaine de Neauphle, già ospiti a Sanremo a fine marzo. Il viaggio rappresenta la seconda fase di un percorso didattico annuale dedicato all’intelligenza artificiale, sviluppato in collaborazione tra i due istituti.

Durante i giorni trascorsi a Trappes, gli studenti hanno assistito alle lezioni del liceo francese, confrontandosi con i compagni su temi scientifici e linguistici e approfondendo il lavoro svolto nel corso dell’anno. Nel fine settimana, il gruppo ha raggiunto Parigi per partecipare al Festival du Livre de Paris, uno degli appuntamenti letterari più importanti del panorama francofono. Gli studenti hanno assistito all’incontro “Ce que l’IA fait à nos vies”, con la filosofa Mazarine Pingeot e lo psichiatra Serge Tisseron, un’occasione preziosa per riflettere sul rapporto tra intelligenza artificiale, società e vita quotidiana. La visita al festival ha permesso ai ragazzi di entrare in contatto con autori, editori e nuove realtà editoriali, tra cui la giovane casa editrice bretone La Singulière, aprendo la strada a possibili progetti didattici futuri.

Il viaggio ha incluso anche un ricco programma culturale: Reggia di Versailles; Notre-Dame; Montmartre; Louvre; Musée d’Orsay. A completare l’esperienza, la visione delle prime due celebri pièces di Eugène Ionesco, La cantatrice calva e La lezione, rappresentate nello storico Théâtre de La Huchette, luogo simbolo del teatro dell’assurdo.

Le professoresse Sabrina Cipriano e Sara Di Vittori, curatrici del progetto insieme ai colleghi dei consigli di classe coinvolti, esprimono soddisfazione per il percorso svolto e danno appuntamento agli studenti al Festival du Livre 2027, per proseguire un’esperienza formativa che unisce lingue, scienza, cultura e apertura internazionale.