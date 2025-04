Rifiuti e sporcizia a Ventimiglia, dalle frazioni al litorale: scatta il 'raid' sulle spiagge (Foto)

Sporcizia e rifiuti sul litorale di Ventimiglia e così scatta il 'raid' sulle spiagge della città di confine.

Dopo i riusciti sette interventi di pulizia a fondo delle frazioni ora l'Amministrazione Di Muro si concentra sul litorale. "Abbiamo effettuato un vero e proprio 'raid' sulle spiagge del nostro litorale, con pulizia, sfalcio, sanificazione e rimozione di pneumatici, plastica, materassi, coperte e quant’altro" - fa sapere il sindaco Flavio di Muro presente durante il 'raid' insieme agli assessori Domenico Calimera e Adriano Catalano - "Una special edition su richiesta dell'assessore Catalano, che ha le deleghe al mare e al demanio".

"Un intervento importante e necessario per restituire decoro e accoglienza in vista dell’arrivo dei turisti per le festività pasquali" - sottolinea il primo cittadino - "Seguirà un appalto compiuto per la pulizia continua delle nostre spiagge che servirà a prepararle alla stagione estiva. Abbiamo voluto partire già dai ponti festivi previsti in questo periodo per dare un biglietto da visita di pulizia e decoro dell'arredo urbano ai nostri residenti e ai visitatori. Siamo partiti da via Lamboglia e continueremo per tutto il litorale fino a Marina San Giuseppe".