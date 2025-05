Ventimiglia, il 'raid nelle frazioni' sbarca a Mortola Superiore (Foto)

Non si fermano i 'raid nelle frazioni' di Ventimiglia. Dopo i primi nove interventi a Bevera, a Trucco, a Calvo, a Latte, a Torri, a Villatella e Sealza, a Varase, nel centro storico e a Mortola Inferiore, si è svolta sabato una pulizia generale straordinaria a Mortola Superiore.

Prosegue, perciò, il nuovo piano di pulizia a fondo delle frazioni della città di confine sollecitato dall'Amministrazione comunale che vede impegnate pattuglie straordinarie di Teknoservice nella pulitura di vicoli, strade, piazze e valloni. "Con l’assessore Domenico Calimera, siamo andati a Mortola Superiore, dove si è svolto il decimo 'Raid nelle frazioni'" - fa sapere il sindaco Flavio Di Muro - "La frazione, che si è ripopolata di tanti stranieri, è stata oggetto di un imponente intervento di Teknoservice con sfalci nei carugi e nel parcheggio, successiva sanificazione, lavaggio a fondo e spazzamento manuale e meccanico. Cerchiamo di farla trovare ordinata, pulita e in sicurezza".

"Devo ringraziare l'assessore e gli uffici del Comune perché, insieme a Teknoservice, stiamo cercando ogni sabato di adottare una frazione e ripulirla da cima a fondo. Non ci fermiamo solo il sabato mattina ma questa è un'occasione per vedere altre pulizie, altri lavori pubblici e qualche manutenzione da fare e intervenire su tutte quelle piccole problematiche che incidono sulla vivibilità di queste borgate. Per esempio abbiamo scoperto tre macchine abbandonate, sono state segnate dal nostro comando di polizia locale e verranno rimosse" - sottolinea il primo cittadino affiancato dall'assessore Calimera - "Il prossimo appuntamento sarà sabato 17 maggio a Grimaldi".