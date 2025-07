'Raid nelle frazioni' di Ventimiglia, pulizia straordinaria a Porra (Foto)

Proseguono i 'raid nelle frazioni' di Ventimiglia. Il sedicesimo si è svolto sabato scorso a Porra.

Dopo gli interventi a Bevera, a Trucco, a Calvo, a Latte, a Torri, a Villatella e Sealza, a Varase, nel centro storico, a Mortola Inferiore, a Mortola Superiore, a Grimaldi, a San Lorenzo, a Ville, a Seglia e a San Bernardo e a Verrandi una pulizia straordinaria si è tenuta a Porra. "Con l’assessore Domenico Calimera siamo andati a Porra dove si è svolto il sedicesimo 'Raid nelle frazioni'" - fa sapere il sindaco Flavio Di Muro - "Porra è un centro che ha tante strade private rispetto ad altre frazioni di Ventimiglia però cerchiamo di dare riscontro non solo in termini di pulizia con la sanificazione delle fermate del pullman piuttosto dei bidoni. La frazione è stata, infatti, oggetto di un imponente intervento di Teknoservice con sfalci, sanificazione, lavaggio a fondo e spazzamento manuale e meccanico".

"I raid sono anche un'occasione per confrontarsi direttamente con gli abitanti delle varie località per capire se ci sono delle piccole problematiche da poter risolvere. Abbiamo, per esempio, scoperto questioni aperte dai tempi del sindaco Albino Ballestra. Ci impegneremo a dare riscontro a tutte queste istanze" - sottolinea il primo cittadino.

"Il prossimo appuntamento sarà sabato 5 luglio a Roverino" - svela l'assessore con le deleghe alle Politiche Ambientali, al Ciclo dei Rifiuti, al Ciclo delle Acque, alle Frazioni, al Verde Pubblico e ai Cimiteri Domenico Calimera.