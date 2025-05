Ventimiglia, discarica a cielo aperto davanti all'entrata del cimitero di Mortola: la segnalazione (Foto)

Sedie, gomme, bottiglie, coperture in vetroresina ondulata, tegole e rifiuti di vario genere abbandonati all’entrata del cimitero di Mortola, frazione di Ventimiglia.

Una vera e propria discarica a cielo aperto, in mezzo alla natura e accanto al luogo in cui riposano i defunti. "Stamattina sono andato al cimitero di Mortola per mettere mio padre nell’ossario e quando sono arrivato ho visto uno scempio" - segnala un lettore, Andrea Lapini - "Rifiuti di ogni genere abbandonati proprio davanti all'ingresso del cimitero".

"Dieci giorni fa è stato fatto il famoso 'raid nelle frazioni' proprio a Mortola ma, a quanto pare, nessuno è venuto a pulire qui, dove riposano i nostri cari defunti" - sottolinea - "Perché quest'area non è stata pulita? Non c’è nessun rispetto per i defunti da parte del Comune".