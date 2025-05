Ventimiglia, discarica a cielo aperto al cimitero di Mortola. Calimera: "A breve sarà fatto un intervento di bonifica"

"Siamo a conoscenza del problema e a breve sarà fatto un intervento di bonifica" - dice l'assessore di Ventimiglia Domenico Calimera riferendosi alla discarica abusiva nei pressi del cimitero di Mortola, frazione di Ventimiglia.

"Non corrisponde al vero che questa amministrazione non si stia occupando del problema specifico, purtroppo, il fenomeno delle discariche abusive sul nostro territorio, e anche in quello di altri comuni limitrofi, è molto diffuso" - afferma Calimera - "Gli uffici sono da un bel po' impegnati a trovare una soluzione che risulta essere complicata e complessa".

"Il lavoro da svolgere comporta, infatti, che gli operai si debbano calare con la fune per la bonifica della scarpata, di conseguenza, gli uffici si sono rivolti a una ditta esterna che abbia i requisiti di legge per poter svolgere il lavoro" - svela l'assessore alle Politiche Ambientali, al Ciclo dei Rifiuti, al Ciclo delle Acque, alle Frazioni, al Verde Pubblico e ai Cimiteri - "Tutto ciò non è, infatti, previsto nel capitolato con Teknoservice. Voglio rassicurare il cittadino che ha fatto la segnalazione che a breve verrà effettuato l'intervento, neanche pochi giorni fa si è svolta una bonifica importante in via Fois".