Meteo Liguria, vento di burrasca e mare agitato sull'Imperiese: peggioramento atteso nelle prossime ore

La Liguria si prepara a vivere una nuova fase di maltempo legata al passaggio di impulsi perturbati che interesseranno il Nord Italia fino a sabato. Secondo il bollettino del Centro Funzionale Meteo-Idrologico di Protezione Civile della Regione Liguria, sarà soprattutto la provincia di Imperia, a dover fare i conti nelle prossime ore con un sensibile peggioramento delle condizioni marine e anemometriche.

Per la giornata di domani, sull’estremo Ponente ligure è prevista una prevalenza di sole alternata a passaggi nuvolosi, ma l’attenzione si concentra soprattutto sul forte aumento del vento. I previsori indicano infatti venti in rinforzo da Sud-Ovest “fino a burrasca o burrasca forte nelle ore centrali”, una situazione che potrà creare disagi lungo la fascia costiera e nei tratti più esposti dell’Imperiese. Parallelamente crescerà anche il moto ondoso: il mare è previsto “in aumento fino ad agitato o molto agitato con mareggiate su tutte le coste”, con un graduale miglioramento soltanto in serata. Le segnalazioni della Protezione Civile includono infatti vento forte, mare e temporali.

Nel dettaglio le temperature resteranno comprese tra i 15 e i 20 gradi, con una probabilità di precipitazioni inferiore al 10%, a conferma di come il peggioramento sarà legato più agli effetti del vento e del mare che alle piogge. La situazione resterà movimentata anche venerdì: sull’estremo Ponente sono attese rare schiarite in un contesto di cielo spesso grigio, mentre i venti da Sud-Ovest soffieranno ancora tra moderati e forti prima di attenuarsi lentamente in serata. Il mare resterà molto mosso o agitato sui capi esposti di Ponente, confermando condizioni ancora difficili lungo il litorale imperiese.

Un miglioramento più deciso è atteso nel fine settimana, con piogge in esaurimento sabato e il ritorno del sole da domenica grazie alla rimonta dell’alta pressione da Ovest.