Incendio al Passo della Mezzaluna, riprendono alcuni focolai: canadair di nuovo in azione nel tardo pomeriggio (Foto)

Sono proseguite per l'intera giornata le operazioni di spegnimento e bonifica dell'incendio divampato ieri al Passo della Mezzaluna, dove vigili del fuoco, squadre AIB e mezzi aerei hanno continuato a lavorare senza sosta per mettere in sicurezza l'area interessata dal rogo.

Nel pomeriggio, un leggero rinforzo del vento ha provocato la riaccensione di alcuni focolai sia all'interno della superficie già bruciata sia lungo il perimetro dell'incendio. Per contenere le riprese, i mezzi aerei sono intervenuti con numerosi lanci d'acqua, mentre una squadra dei Vigili del Fuoco è stata elitrasportata sul crinale per verificare l'intero fronte e procedere allo spegnimento dei punti ancora attivi.

Contemporaneamente, le squadre dell'Antincendio Boschivo hanno proseguito le attività di controllo e presidio lungo la strada, monitorando l'evoluzione della situazione e intervenendo tempestivamente dove necessario. Nel tardo pomeriggio si è reso necessario richiedere nuovamente l'intervento del canadair, che ha effettuato alcuni lanci in un'area particolarmente impervia e difficile da raggiungere via terra, contribuendo a circoscrivere le ultime riprese.

«Sul posto sono proseguite le operazioni di controllo e bonifica, con particolare attenzione ai focolai riattivati dal vento». Presenti anche i Carabinieri Forestali, impegnati nella perimetrazione dell'area percorsa dalle fiamme, attività necessaria per la successiva valutazione dei danni e degli accertamenti di competenza.

Le operazioni di monitoraggio proseguiranno anche nelle prossime ore, con l'obiettivo di scongiurare ulteriori riaccensioni.