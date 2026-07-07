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Cronaca | 07 luglio 2026, 16:43

Incendio a un compattatore nei pressi del Carrefour di Taggia, rapido intervento dei Vigili del Fuoco evita il peggio (Foto)

Le squadre del distaccamento di Sanremo, con il supporto dell'autobotte, hanno domato le fiamme nella tarda mattinata, impedendo il coinvolgimento del materiale presente nell'area

Un incendio ha interessato un compattatore nella tarda mattinata di oggi nei pressi del Carrefour di Taggia, rendendo necessario l'intervento dei Vigili del Fuoco. Sul posto sono intervenute le squadre del distaccamento di Sanremo, supportate da un'autobotte, che hanno rapidamente avviato le operazioni di spegnimento e di messa in sicurezza dell'area.

Grazie al pronto intervento dei pompieri, le fiamme sono state circoscritte in tempi brevi, evitando che il rogo si propagasse al materiale presente nella zona e scongiurando conseguenze più gravi. “Il rapido intervento delle squadre ha evitato che le fiamme interessassero il materiale presente nell'area”, spiegano dal comando dei Vigili del Fuoco, sottolineando l'efficacia dell'operazione conclusa senza ulteriori criticità.

Carlo Alessi

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