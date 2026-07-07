Sanremo: donna trovata morta in via Hope, era di Milano ed era in vacanza. Ancora in corso l'interrogatorio del figlio (Foto e Video)

Si chiamava Lorella Capano, la donna di 58 anni di Milano trovata senza vita nella tarda serata di ieri all'interno dell'appartamento di via Hope, a Sanremo, dove stava trascorrendo un periodo di vacanza insieme al figlio ventenne. L'allarme è scattato poco prima delle 23, quando il giovane ha richiesto l'intervento dei Vigili del Fuoco, spiegando di non riuscire ad accedere all'abitazione. Poiché la porta risultava chiusa dall'interno, i pompieri sono entrati passando dal balcone, aprendo successivamente l'ingresso dall'interno. Una volta nell'appartamento hanno trovato la donna ormai priva di vita.

Sul posto sono intervenuti anche il personale sanitario del 118 e un'ambulanza, ma per la 58enne non c'era ormai più nulla da fare. I primi accertamenti avrebbero evidenziato alcuni segni di violenza, in particolare al collo e ai polsi, elementi che hanno portato gli investigatori a prendere in considerazione anche l'ipotesi dello strangolamento. Secondo i primi riscontri medico-legali, il decesso sarebbe avvenuto alcune ore prima del ritrovamento.

Le indagini sono affidate ai Carabinieri, coordinati dalla Procura di Imperia, che stanno ricostruendo nel dettaglio quanto accaduto nelle ore precedenti alla morte della donna. Tra gli elementi al vaglio degli investigatori vi è anche il racconto del figlio, che avrebbe riferito di essersi allontanato dall'appartamento intorno alle 19.15 per andare a mangiare una pizza. L'interrogatorio del giovane, iniziato questa mattina nella caserma di Villa Giulia, a Sanremo, è tuttora in corso. Al momento gli investigatori mantengono il massimo riserbo sull'attività investigativa e non sono state diffuse ulteriori informazioni sugli sviluppi dell'inchiesta.