Incendio al Passo della Mezzaluna, fiamme praticamente spente: via i mezzi aerei, prosegue la bonifica a terra

L'emergenza al Passo della Mezzaluna, nel territorio della provincia di Imperia, è ormai praticamente conclusa. Dopo il decisivo intervento delle prime ore della mattinata, i Canadair e gli elicotteri hanno terminato le operazioni e hanno lasciato la zona, una volta domato il fronte di fuoco.

Le fiamme risultano infatti praticamente spente e in queste ore sono in corso le operazioni di bonifica del terreno, affidate alle squadre dei Vigili del Fuoco del Comando di Imperia e ai volontari AIB (Antincendio Boschivo), che stanno provvedendo a spegnere gli ultimi focolai e a mettere in sicurezza l'area per scongiurare eventuali riprese dell'incendio.

Il rogo, sviluppatosi nella serata di ieri, aveva interessato due distinti fronti nei pressi del passo, arrivando durante la notte ad avvicinarsi a un agriturismo e a un'azienda agricola che ospita circa 150 capi tra pecore e capre. Grazie al lavoro senza sosta delle squadre a terra e al supporto dei mezzi aerei è stato possibile evitare che le fiamme raggiungessero le strutture.

La situazione è ora sotto controllo, anche se le operazioni di bonifica e il monitoraggio proseguiranno ancora nelle prossime ore per escludere qualsiasi possibile riaccensione, favorita dalle elevate temperature e dal terreno particolarmente secco. Resta visibile in alcune zone dell'alta Valle Argentina il fumo residuo prodotto dai focolai ormai in fase di spegnimento.