Sicurezza a Ventimiglia, il PD attacca la giunta Di Muro: «Promesse disattese, la città non è più sicura»

Il recente episodio di violenza avvenuto in via Aprosio, culminato in un accoltellamento nel centro cittadino, riaccende il dibattito sulla sicurezza a Ventimiglia. A intervenire con una nota sono il segretario del Circolo PD di Ventimiglia, Antonio Stivala, e i consiglieri comunali Vera Nesci e Alessandro Leuzzi, che puntano il dito contro l'operato dell'amministrazione guidata dal sindaco Flavio Di Muro.

Secondo gli esponenti democratici, «l'ennesimo grave episodio avvenuto in via Aprosio, culminato in un accoltellamento in pieno centro cittadino, dimostra come sul tema della sicurezza l'amministrazione comunale abbia letteralmente fallito». Nel comunicato, il Partito Democratico richiama inoltre uno dei principali slogan utilizzati dall'attuale maggioranza durante la campagna elettorale. «Il sindaco Di Muro ha costruito una campagna elettorale sullo slogan "Ventimiglia torna sicura", ma al di là della propaganda e di interventi superficiali non sono arrivati risultati concreti», affermano Stivala, Nesci e Leuzzi.

Il PD evidenzia come gli episodi di violenza registrati nel cuore della città stiano alimentando un crescente clima di preoccupazione tra residenti e attività commerciali, sottolineando che situazioni di tale gravità non possano essere considerate accettabili. Da qui l'appello rivolto all'amministrazione comunale: «Chiediamo alla maggioranza di abbandonare gli slogan e di occuparsi seriamente della sicurezza cittadina, mettendo in campo azioni efficaci, coordinate e costanti». Gli esponenti del Circolo PD concludono ribadendo che «la sicurezza non può essere uno strumento di propaganda, ma deve tradursi in risposte concrete per garantire serenità e tutela alla comunità».