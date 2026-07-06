Taggia, accoltellamento al Quadrivio Rossat: uomo ferito con due coltellate alla schiena, caccia ai due aggressori (Foto)

Momenti di tensione, poco dopo le 19, nella zona del Quadrivio Rossat, all'incrocio con viale delle Palme a Taggia, dove si è verificato un accoltellamento che ha coinvolto persone di origini extracomunitarie. Secondo le prime ricostruzioni, un uomo è stato raggiunto da due coltellate alla schiena nel corso dell'aggressione. Sul posto sono intervenuti rapidamente i Carabinieri, la Polizia Locale e il personale sanitario del 118, che ha prestato le prime cure al ferito prima di trasportarlo in ospedale.

Gli aggressori, due persone, si sarebbero dati alla fuga subito dopo l'episodio e sono attualmente ricercati dalle forze dell'ordine. Secondo le prime informazioni le condizioni del ferito non sarebbero gravi, nonostante le lesioni riportate. I sanitari hanno provveduto a stabilizzarlo e a trasferirlo in ospedale per gli accertamenti e le cure del caso. Resta ancora da chiarire l'esatta dinamica dei fatti e il movente dell'accoltellamento. I Carabinieri hanno avviato gli accertamenti per ricostruire quanto accaduto, verificare l'eventuale coinvolgimento di altre persone e individuare i responsabili dell'aggressione.

Le indagini sono in corso e non si escludono ulteriori sviluppi nelle prossime ore.