 / Cronaca

Cronaca | 05 luglio 2026, 08:55

Bordighera, perde il controllo e travolge auto parcheggiate: mobilitazione di soccorsi in via Arziglia (Foto)

Sul posto vigili del fuoco, automedica, ambulanza e carabinieri

Bordighera, perde il controllo e travolge auto parcheggiate: mobilitazione di soccorsi in via Arziglia (Foto)

Incidente stradale a Bordighera. E' successo questa mattina, poco dopo le 7, in via Arziglia.

Sul posto è intervenuta una squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Ventimiglia, un'automedica, un'ambulanza della Croce Rossa di Bordighera e i carabinieri.

Da una prima ricostruzione sembrerebbe che una vettura con a bordo tre giovani abbia perso il controllo, per cause in fase di accertamento, e dopo aver urtato due auto parcheggiate si è capovolta girandosi sul tetto.

La squadra intervenuta ha provveduto a mettere in sicurezza le vetture coinvolte, mentre i ragazzi usciti autonomamente dalla vettura, sono stati affidati alle cure del personale sanitario. L'Aurelia è stata momentaneamente chiusa in un senso di marcia per permettere ai soccorsi di mettere in sicurezza la zona. 

Elisa Colli

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A LUGLIO?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2025" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium