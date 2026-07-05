Bordighera, perde il controllo e travolge auto parcheggiate: mobilitazione di soccorsi in via Arziglia (Foto)

Incidente stradale a Bordighera. E' successo questa mattina, poco dopo le 7, in via Arziglia.

Sul posto è intervenuta una squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Ventimiglia, un'automedica, un'ambulanza della Croce Rossa di Bordighera e i carabinieri.

Da una prima ricostruzione sembrerebbe che una vettura con a bordo tre giovani abbia perso il controllo, per cause in fase di accertamento, e dopo aver urtato due auto parcheggiate si è capovolta girandosi sul tetto.

La squadra intervenuta ha provveduto a mettere in sicurezza le vetture coinvolte, mentre i ragazzi usciti autonomamente dalla vettura, sono stati affidati alle cure del personale sanitario. L'Aurelia è stata momentaneamente chiusa in un senso di marcia per permettere ai soccorsi di mettere in sicurezza la zona.