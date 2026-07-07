Prefettura di Imperia e Associazione Nazionale Carabinieri insieme: firmata la convenzione per il supporto ai servizi

È stata sottoscritta nella mattinata di oggi la convenzione tra la Prefettura di Imperia e l'Associazione Nazionale Carabinieri – Sezione di Imperia, finalizzata a rafforzare il funzionamento dei servizi dell'Ufficio Territoriale del Governo attraverso l'impiego di volontari appartenenti all'associazione.

L'accordo prevede che gli associati dell'ANC affianchino il personale della Prefettura nello svolgimento di attività di natura amministrativa, comprese quelle rivolte direttamente all'utenza. I volontari metteranno a disposizione la propria esperienza e la specifica preparazione maturata nel corso del servizio, offrendo un supporto qualificato alle attività dell'ente.

Grande soddisfazione è stata espressa dal prefetto Antonio Giaccari, che ha voluto ringraziare l'Associazione Nazionale Carabinieri – Sezione di Imperia «per l'impegno assunto e per la piena disponibilità dimostrata».

Per il rappresentante del Governo, la firma della convenzione rappresenta «un'ulteriore riaffermazione dei rapporti di proficua collaborazione tra la Prefettura e l'Arma dei Carabinieri», sottolineando il ruolo che l'Arma svolge quotidianamente a favore delle istituzioni presenti sul territorio, a presidio della legalità e nella tutela dei diritti dei cittadini e dell'intera comunità.

La convenzione si inserisce nel quadro delle iniziative volte a valorizzare il contributo del volontariato qualificato, mettendo a sistema competenze ed esperienza per migliorare l'efficienza dei servizi offerti ai cittadini.